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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 19 лип, 2022 08:16
roberto dark написав: mixei написав: roberto dark написав:
То ви вже на "матрасику" у бундесі чи ще ні? Може хто в курсі яка ситуація із нерухомістю у Польщі. Де вартує вкладатися і які податки з оренди?
8,5 % річних до 120 тис. зл на рік, 12% після 120 тис. Залежно від мети. Вкладатися - великі міста. Особисто планую або Вроцлав або Катовіце.
Катовіце промислове місто. Знайомий живе там і каже, що ціни майже як Львові. А що відносно чогось ближче до кордону з Україною? Той самий Жешув чи Люблін?
Як кажуть поляки трохи зацофані регіони з великою підтримкою правлячої партії ПІС, яка веде трохи не однозначну політику. В тому числі відносно ЄС.
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