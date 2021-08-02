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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 935936937938
Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 08:16

  roberto dark написав:
  mixei написав:
  roberto dark написав: То ви вже на "матрасику" у бундесі чи ще ні? Може хто в курсі яка ситуація із нерухомістю у Польщі. Де вартує вкладатися і які податки з оренди?

8,5 % річних до 120 тис. зл на рік, 12% після 120 тис. Залежно від мети. Вкладатися - великі міста. Особисто планую або Вроцлав або Катовіце.

Катовіце промислове місто. Знайомий живе там і каже, що ціни майже як Львові. А що відносно чогось ближче до кордону з Україною? Той самий Жешув чи Люблін?

Як кажуть поляки трохи зацофані регіони з великою підтримкою правлячої партії ПІС, яка веде трохи не однозначну політику. В тому числі відносно ЄС.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 11:06

  roberto dark написав:
  dinozavrik написав:Поки все спокійно, 1 обєкт як здавав так і здаю за 500$ по нбу, Park Residence - будується, не бачив щоб дуже зупиняли. на час війни думаю що ринок вмер і не факт що відновиться нормально - матеріали в ціні ростуть шалено і в доларах, купівельна спроможність падає теж.

Якийсь у вас динозаврику пост із натяком на когнітивний диссонанс. І здаєте по 500$ і будується як по "швейцарському годиннику", а РИНКУ НЕРУХОМОСТІ ПАНІХІДУ справляєте)

дисонансу нема - те що він будується - не означає що на продажі квартири можна буде хоч щось заробити чи вийти в 0 в доларах, бо купівельна спроможність падає.
Житло в оренду яке вартувало 500$ по курсу нбу до війни, так само в оренду і вартує. Дві кімнати, тераса, свій невеликий двір, камін
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  #<1 ... 935936937938
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