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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 935936937938
Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 08:16

  roberto dark написав:
  mixei написав:
  roberto dark написав: То ви вже на "матрасику" у бундесі чи ще ні? Може хто в курсі яка ситуація із нерухомістю у Польщі. Де вартує вкладатися і які податки з оренди?

8,5 % річних до 120 тис. зл на рік, 12% після 120 тис. Залежно від мети. Вкладатися - великі міста. Особисто планую або Вроцлав або Катовіце.

Катовіце промислове місто. Знайомий живе там і каже, що ціни майже як Львові. А що відносно чогось ближче до кордону з Україною? Той самий Жешув чи Люблін?

Як кажуть поляки трохи зацофані регіони з великою підтримкою правлячої партії ПІС, яка веде трохи не однозначну політику. В тому числі відносно ЄС.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 11:06

  roberto dark написав:
  dinozavrik написав:Поки все спокійно, 1 обєкт як здавав так і здаю за 500$ по нбу, Park Residence - будується, не бачив щоб дуже зупиняли. на час війни думаю що ринок вмер і не факт що відновиться нормально - матеріали в ціні ростуть шалено і в доларах, купівельна спроможність падає теж.

Якийсь у вас динозаврику пост із натяком на когнітивний диссонанс. І здаєте по 500$ і будується як по "швейцарському годиннику", а РИНКУ НЕРУХОМОСТІ ПАНІХІДУ справляєте)

дисонансу нема - те що він будується - не означає що на продажі квартири можна буде хоч щось заробити чи вийти в 0 в доларах, бо купівельна спроможність падає.
Житло в оренду яке вартувало 500$ по курсу нбу до війни, так само в оренду і вартує. Дві кімнати, тераса, свій невеликий двір, камін
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 08:31

Re: Львівська нерухомість в ціні зростає/падає/чи не рухаєть

  dinozavrik написав:те що він будується

Тут хтось може розтлумачити - що В РЕАЛЬНОСТІ відбувається?
1. Ціни на житлову нерухомість в гривні повільно зростають, а в доларах - повільно падають, відповідно курсу?( і так буде ще рік-два?)
2. Ціни на комерційну нерухомість - аналогічно, чи більш стрімкими темпами падають?
3. Нічого толком не падає в доларах, так як це ЛЬВІВ, а не (трошки розбомблений)Київ - і ніхто не бачить сенсу поступатись в ціні?

В кого які думки?
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 11:08

Тут долярчику нема чого і розтлумачувати, бо все "просто як два пальці".

Очевидно, що при такій турбулентності курсу гривні, нерухомість буде відповідно зростати в національній валюті ( темпи девальвації гривні не будуть корелюватись з падінням цін на ринку нерухомості), а при продовженні війни і навіть деякий час після неї - ОДНОЗНАЧНО ПАДАТИ в доларах!!! (Особливо в єпенях на кшалт Левандівки).
В тому числі у Львові чи навіть більш безпечному Закарпатті також, бо це все - Україна. То моя особиста думка, хоча місцеві рієлтори співають, ніби все пучком і продажі є, а падіння ніякого немає. Але ж така в них робота...

P.S.При тому всьому у Львові
почуваю себе відносно безпечно, комфортно, та й в цілому місто поволі змінюється на краще ( перед відлітом із Тель-Авіву друзі дивились на мене як на "комікадзе", бо по телевізору все сприймається набагато страшніше.)
roberto dark
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