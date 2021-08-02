Додано: Нед 24 лип, 2022 17:59

Звісно доляреку це Львів, який путлер ненавидить всіма фібрами душі,(а вона в нього взагалі є?). Не забуваємо також про львівську область, через яку йде постачання самі знаєте чого 24/7 і відповідно залишиться ймовірною мішенью для атаки ворожих ракет.



І ще не забувайте, що туризму у місті більше НЕМАЄ. Я бачу безліч закритих комерцій, серед яких частина ще за часів ковіду, а отже РОБОТИ В ЦІЙ СФЕРІ НЕ БУДЕ. Крім того масове будівництво по певним економічним причинам також буде "хромати", якщо взагалі не рухне.



P S До чого ви тут про Київ згадали не розумію. Для цього є профільна київська гілка, але там місцеві "зубри" вам дадуть доброї прочуханки на ваші наївні прогнози про ÷2 на столичному ринку, який постраждав від обстрілів лише на 0,0001% і при цьому там є робота з високими зарплатами. А також найкраще ППО і ПРО, та й взагалі Київ набагато розвинутіше місто у всіх аспектах і тому купити нерухомість там ЗАВЖДИ БУДЕ ДОРОЖЧЕ чим у провінційному Львові.