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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 19 лип, 2022 08:16
roberto dark написав: mixei написав: roberto dark написав:
То ви вже на "матрасику" у бундесі чи ще ні? Може хто в курсі яка ситуація із нерухомістю у Польщі. Де вартує вкладатися і які податки з оренди?
8,5 % річних до 120 тис. зл на рік, 12% після 120 тис. Залежно від мети. Вкладатися - великі міста. Особисто планую або Вроцлав або Катовіце.
Катовіце промислове місто. Знайомий живе там і каже, що ціни майже як Львові. А що відносно чогось ближче до кордону з Україною? Той самий Жешув чи Люблін?
Як кажуть поляки трохи зацофані регіони з великою підтримкою правлячої партії ПІС, яка веде трохи не однозначну політику. В тому числі відносно ЄС.
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Додано: Вів 19 лип, 2022 11:06
roberto dark написав: dinozavrik написав:
Поки все спокійно, 1 обєкт як здавав так і здаю за 500$ по нбу, Park Residence - будується, не бачив щоб дуже зупиняли. на час війни думаю що ринок вмер і не факт що відновиться нормально - матеріали в ціні ростуть шалено і в доларах, купівельна спроможність падає теж.
Якийсь у вас динозаврику пост із натяком на когнітивний диссонанс. І здаєте по 500$ і будується як по "швейцарському годиннику", а РИНКУ НЕРУХОМОСТІ ПАНІХІДУ справляєте)
дисонансу нема - те що він будується - не означає що на продажі квартири можна буде хоч щось заробити чи вийти в 0 в доларах, бо купівельна спроможність падає.
Житло в оренду яке вартувало 500$ по курсу нбу до війни, так само в оренду і вартує. Дві кімнати, тераса, свій невеликий двір, камін
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Додано: Нед 24 лип, 2022 08:31
dinozavrik написав:
те що він будується
Тут хтось може розтлумачити - що В РЕАЛЬНОСТІ відбувається?
1. Ціни на житлову нерухомість в гривні повільно зростають, а в доларах - повільно падають, відповідно курсу?( і так буде ще рік-два?)
2. Ціни на комерційну нерухомість - аналогічно, чи більш стрімкими темпами падають?
3. Нічого толком не падає в доларах, так як це ЛЬВІВ, а не (трошки розбомблений)Київ - і ніхто не бачить сенсу поступатись в ціні?
В кого які думки?
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Додано: Нед 24 лип, 2022 11:08
Тут долярчику нема чого і розтлумачувати, бо все "просто як два пальці".
Очевидно, що при такій турбулентності курсу гривні, нерухомість буде відповідно зростати в національній валюті ( темпи девальвації гривні не будуть корелюватись з падінням цін на ринку нерухомості), а при продовженні війни і навіть деякий час після неї - ОДНОЗНАЧНО ПАДАТИ в доларах!!! (Особливо в єпенях на кшалт Левандівки).
В тому числі у Львові чи навіть більш безпечному Закарпатті також, бо це все - Україна. То моя особиста думка, хоча місцеві рієлтори співають, ніби все пучком і продажі є, а падіння ніякого немає. Але ж така в них робота...
P.S.При тому всьому у Львові
почуваю себе відносно безпечно, комфортно, та й в цілому місто поволі змінюється на краще ( перед відлітом із Тель-Авіву друзі дивились на мене як на "комікадзе", бо по телевізору все сприймається набагато страшніше.)
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Додано: Нед 24 лип, 2022 13:00
roberto dark написав:
ОДНОЗНАЧНО ПАДАТИ в доларах!!!
Але - трохи дивно...
Це ж ЛЬВІВ!!!
ЛЬВІВ, а не Київ!!!
ЗАХІДНА Україна і ще й межує з Польщею!!!
Невже, тоді в Києві реально буде "пІчалька"? - реально ціни в доларах в столиці впадуть вдвічі в найближчих 2 роки?!
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Додано: Нед 24 лип, 2022 17:59
Звісно доляреку це Львів, який путлер ненавидить всіма фібрами душі,(а вона в нього взагалі є?). Не забуваємо також про львівську область, через яку йде постачання самі знаєте чого 24/7 і відповідно залишиться ймовірною мішенью для атаки ворожих ракет.
І ще не забувайте, що туризму у місті більше НЕМАЄ. Я бачу безліч закритих комерцій, серед яких частина ще за часів ковіду, а отже РОБОТИ В ЦІЙ СФЕРІ НЕ БУДЕ. Крім того масове будівництво по певним економічним причинам також буде "хромати", якщо взагалі не рухне.
P S До чого ви тут про Київ згадали не розумію. Для цього є профільна київська гілка, але там місцеві "зубри" вам дадуть доброї прочуханки на ваші наївні прогнози про ÷2 на столичному ринку, який постраждав від обстрілів лише на 0,0001% і при цьому там є робота з високими зарплатами. А також найкраще ППО і ПРО, та й взагалі Київ набагато розвинутіше місто у всіх аспектах і тому купити нерухомість там ЗАВЖДИ БУДЕ ДОРОЖЧЕ чим у провінційному Львові.
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Додано: Пон 25 лип, 2022 20:11
А тут і про Львів є!
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Додано: Пон 25 лип, 2022 20:45
Глянув ролик...Висмоктав із пальця автор, все що і без нього мудрі люди знали. Головні тези "кепки" :
нерухомість буде не цікава ДЛЯ КУПІВЛІ ПО СЬОГОДНІШНІМ ЦІНАМ НІКОМУ, ПО ВСІЙ УКРАЇНІ, аж доки ми не переможемо ( з чого він і сам посміхається, як і з тих хто сьогодні робить ремонт по космічним цінам). Наступна і головна теза - це оренда в Києві буде рости, а в умовних : Полтаві,Львові та інших поки-що ( помолимося) безпечних містах - ПАДАТИ.
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