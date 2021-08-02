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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 29 лип, 2022 15:09
Успіх написав:
А й справді цікаво, що буде з цінами, якщо немає купівельної спроможності, а курс - росте,?
Успіх написав: Гурман написав:
ЛЬВОВ 41,4 на 42 уже
Відкрив я Вайбер, щоб написати знайомій, яка торгує дитячим взуттям... - що планує робити з цінами на товар при такому курсу долара? Так як ми тільки на початку місяця з нею говорили, що торгівля - гірше нема куди, та й вибір товару стає мінімальним/вибору на гуртівнях немає...
Але... закрив Вайбер - нічого їй не написав
- боюсь розізлити
Може наважусь наступного тижня запитати її про це...
ІТ шники все поскуповують, вони з таким курсом на коні.
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 20:29
BIGor написав: Успіх написав:
А й справді цікаво, що буде з цінами, якщо немає купівельної спроможності, а курс - росте,?
"Чим вище курс - тим більше гривень".
"Чим вище курс - тим вище ціни в гривні"
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 22:46
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