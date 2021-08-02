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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 936937938939
Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 15:09

  Успіх написав:А й справді цікаво, що буде з цінами, якщо немає купівельної спроможності, а курс - росте,?
  Успіх написав:
  Гурман написав:ЛЬВОВ 41,4 на 42 уже

Відкрив я Вайбер, щоб написати знайомій, яка торгує дитячим взуттям... - що планує робити з цінами на товар при такому курсу долара? Так як ми тільки на початку місяця з нею говорили, що торгівля - гірше нема куди, та й вибір товару стає мінімальним/вибору на гуртівнях немає...
Але... закрив Вайбер - нічого їй не написав :D - боюсь розізлити :roll:
Може наважусь наступного тижня запитати її про це... :roll:

ІТ шники все поскуповують, вони з таким курсом на коні.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 20:29

  BIGor написав:
  Успіх написав:А й справді цікаво, що буде з цінами, якщо немає купівельної спроможності, а курс - росте,?

"Чим вище курс - тим більше гривень".

"Чим вище курс - тим вище ціни в гривні" :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 22:46

Тут би десь присусідитись:😎
https://youtu.be/6vwxCmNjO9k
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 08:54

Львів: із власників житла «злетіла корона»

На жаль, чимало власників львівської нерухомості не дуже обтяжували себе мораллю в найскладніші перші місяці війни. Звичайні, навіть нецентрові квартири під оренду в нових будинках рекламувалися (і здавалися, їх ще й не вистачало) за суми, наближені до 100 тис. грн на місяць (понад 3 тис. євро на той момент). Така ситуація склалася під час приїзду тимчасових переселенців із Києва.

Потім «Київ виїхав», але приїхали харків'яни. Ціни трохи знизилися, однак залишалися високими. Ще у квітні хорошу 145-метрову квартиру в новобудові, наближеній до центру, здавали разом із дефіцитними паркомісцями за 1500–2000 дол. Тепер на неї й за 1 тис. дол. клієнта вдень зі свічкою не знайдеш.

Нині хвиля переселенців у Львові спала, а ті, хто залишився, розселилися по прийнятних для себе об'єктах. При цьому якщо трапляються випадки, коли дешеве житло здається навіть за січневими цінами, то на дорожчі квартири попиту практично немає.

Великий новий ЖК, розміщений у прицентраллі, неподалік цирку й залізничного вокзалу, пропонує, наприклад, 85-метрові «двушки» під ключ із хорошою технікою. Зараз за них просять (причому безуспішно) 550 дол./місяць. Хоча лише місяць тому такі апартаменти здавали по 800 дол., а в «гарячі» місяці — по 2000–2500 дол.
https://zn.ua/ukr/finances/vlasniki-nal ... vijde.html

Невелике львівське агентство, яке раніше запросто проводило 5–10 угод щомісяця, ось уже п'ятий місяць не провело жодної. А дзвінки та перегляди (як індикатор настрою ринку) зовсім трохи потішили тільки в останній місяць.

Звісно, ринок нерухомості рано чи пізно звикається з будь-якою ситуацією. І якщо термін окупності об'єктів на ринку вже вимірюється трьома десятиліттями, то щось має статися: або вартість оренди зрости, або ціни продажів знизитися.
jump
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 09:31

  jump написав:... то щось має статися: або вартість оренди зрости, або ціни продажів знизитися.

Впаде одне с другим.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 09:42

Все буде добре! Або, навіть, краще!)))

  Bolt написав:
  jump написав:... то щось має статися: або вартість оренди зрости, або ціни продажів знизитися.

Впаде одне с другим.

Оренда в гривні вже не впаде(хіба що на дорогі квартири, які йдуть від 20К)
І ціна на продаж квартир у гривні - теж НЕ ВПАДЕ!
А в доларах - то так, думаю що буде просідати і ще рік-два після нашої перемоги!
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  #<1 ... 936937938939
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