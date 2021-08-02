Додано: Суб 30 лип, 2022 08:54

Львів: із власників житла «злетіла корона»На жаль, чимало власників львівської нерухомості не дуже обтяжували себе мораллю в найскладніші перші місяці війни. Звичайні, навіть нецентрові квартири під оренду в нових будинках рекламувалися (і здавалися, їх ще й не вистачало) за суми, наближені до 100 тис. грн на місяць (понад 3 тис. євро на той момент). Така ситуація склалася під час приїзду тимчасових переселенців із Києва.Потім «Київ виїхав», але приїхали харків'яни. Ціни трохи знизилися, однак залишалися високими. Ще у квітні хорошу 145-метрову квартиру в новобудові, наближеній до центру, здавали разом із дефіцитними паркомісцями за 1500–2000 дол. Тепер на неї й за 1 тис. дол. клієнта вдень зі свічкою не знайдеш.Нині хвиля переселенців у Львові спала, а ті, хто залишився, розселилися по прийнятних для себе об'єктах. При цьому якщо трапляються випадки, коли дешеве житло здається навіть за січневими цінами, то на дорожчі квартири попиту практично немає.Великий новий ЖК, розміщений у прицентраллі, неподалік цирку й залізничного вокзалу, пропонує, наприклад, 85-метрові «двушки» під ключ із хорошою технікою. Зараз за них просять (причому безуспішно) 550 дол./місяць. Хоча лише місяць тому такі апартаменти здавали по 800 дол., а в «гарячі» місяці — по 2000–2500 дол.Невелике львівське агентство, яке раніше запросто проводило 5–10 угод щомісяця, ось уже п'ятий місяць не провело жодної. А дзвінки та перегляди (як індикатор настрою ринку) зовсім трохи потішили тільки в останній місяць.Звісно, ринок нерухомості рано чи пізно звикається з будь-якою ситуацією. І якщо термін окупності об'єктів на ринку вже вимірюється трьома десятиліттями, то щось має статися: або вартість оренди зрости, або ціни продажів знизитися.