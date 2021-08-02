Додано: Суб 30 лип, 2022 10:47

Успіх написав: Bolt написав: jump написав: ... то щось має статися: або вартість оренди зрости, або ціни продажів знизитися. ... то щось має статися: або вартість оренди зрости, або ціни продажів знизитися.

Впаде одне с другим. Впаде одне с другим.

Оренда в гривні вже не впаде(хіба що на дорогі квартири, які йдуть від 20К)

І ціна на продаж квартир у гривні - теж НЕ ВПАДЕ!

А в доларах - то так, думаю що буде просідати і ще рік-два після нашої перемоги! Оренда в гривні вже не впаде(хіба що на дорогі квартири, які йдуть від 20К)І ціна на продаж квартир у гривні - теж НЕ ВПАДЕ!А в доларах - то так, думаю що буде просідати і ще рік-два після нашої перемоги!

А радості, що в гривні не впаде, не відомо який курс буде.Може статися, що ті квартири будуть нікому не потрібні. Не знаю, як на сході у нас тут вже купа народу на захід втікла, навіть судячи по своїх сусіда і знайомих. Навіть з любимох вами Левандівки, в мене сусід по дачі має там хату, в нього дружина с сином, виїхали в Німеччину(тут працювала манагером в мебельній конторі з ЗП 8 кг), там дали 600€ допомоги+раз тиждень затарюються продуктами безкоштовно, дали кімнату з санвузлом, кухня на декілька родин. Син з осені йде там в школу. Імовірність повернення в Україну?!(. Її чоловік тут загинається за 55 грн/год на відомому виробнику металочерепиці) Можу тут, легко ще пяток історій накидати.Я навіть в ту ж Албанію приїхав, там господар аппартаментів де я живу вже співмешкає з українкою з Вишгорода(познайомились в Афінах, де вона працювала Інстатьоткою, він там в не сезон працює баристою), він їй і зробив грецьку візу для співмешкання(не знав, навіть, що така існує)Так, що народ потихеньку розсмоктується. Ніяких інвестицій, крім СГ, тут чекати не приходиться, хіба інфраструктуру трохи підлатають.В мами одногрупниці з інституту донька з сином(жили в Куєві), освіта нім філологія) не могла нойти нормальну роботу, зара в Німеччині прилаштувлась на фірму по виробництву фотопанелей, допамагає директору з розміщенням наших переселенців, які в нього працюють(переважно з Чернівців), причому, якщо спочатку понаїхали жінки, то останнім часом якось просочуються їх чоловіки.Так, що...