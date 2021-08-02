Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Успіх написав:А й справді цікаво, що буде з цінами, якщо немає купівельної спроможності, а курс - росте,?
Успіх написав:
Гурман написав:ЛЬВОВ 41,4 на 42 уже
Відкрив я Вайбер, щоб написати знайомій, яка торгує дитячим взуттям... - що планує робити з цінами на товар при такому курсу долара? Так як ми тільки на початку місяця з нею говорили, що торгівля - гірше нема куди, та й вибір товару стає мінімальним/вибору на гуртівнях немає... Але... закрив Вайбер - нічого їй не написав - боюсь розізлити Може наважусь наступного тижня запитати її про це...
ІТ шники все поскуповують, вони з таким курсом на коні.
На жаль, чимало власників львівської нерухомості не дуже обтяжували себе мораллю в найскладніші перші місяці війни. Звичайні, навіть нецентрові квартири під оренду в нових будинках рекламувалися (і здавалися, їх ще й не вистачало) за суми, наближені до 100 тис. грн на місяць (понад 3 тис. євро на той момент). Така ситуація склалася під час приїзду тимчасових переселенців із Києва.
Потім «Київ виїхав», але приїхали харків'яни. Ціни трохи знизилися, однак залишалися високими. Ще у квітні хорошу 145-метрову квартиру в новобудові, наближеній до центру, здавали разом із дефіцитними паркомісцями за 1500–2000 дол. Тепер на неї й за 1 тис. дол. клієнта вдень зі свічкою не знайдеш.
Нині хвиля переселенців у Львові спала, а ті, хто залишився, розселилися по прийнятних для себе об'єктах. При цьому якщо трапляються випадки, коли дешеве житло здається навіть за січневими цінами, то на дорожчі квартири попиту практично немає.
Великий новий ЖК, розміщений у прицентраллі, неподалік цирку й залізничного вокзалу, пропонує, наприклад, 85-метрові «двушки» під ключ із хорошою технікою. Зараз за них просять (причому безуспішно) 550 дол./місяць. Хоча лише місяць тому такі апартаменти здавали по 800 дол., а в «гарячі» місяці — по 2000–2500 дол. https://zn.ua/ukr/finances/vlasniki-nal ... vijde.html
Невелике львівське агентство, яке раніше запросто проводило 5–10 угод щомісяця, ось уже п'ятий місяць не провело жодної. А дзвінки та перегляди (як індикатор настрою ринку) зовсім трохи потішили тільки в останній місяць.
Звісно, ринок нерухомості рано чи пізно звикається з будь-якою ситуацією. І якщо термін окупності об'єктів на ринку вже вимірюється трьома десятиліттями, то щось має статися: або вартість оренди зрости, або ціни продажів знизитися.
jump написав:... то щось має статися: або вартість оренди зрости, або ціни продажів знизитися.
Впаде одне с другим.
Оренда в гривні вже не впаде(хіба що на дорогі квартири, які йдуть від 20К) І ціна на продаж квартир у гривні - теж НЕ ВПАДЕ! А в доларах - то так, думаю що буде просідати і ще рік-два після нашої перемоги!
jump написав:... то щось має статися: або вартість оренди зрости, або ціни продажів знизитися.
Впаде одне с другим.
Оренда в гривні вже не впаде(хіба що на дорогі квартири, які йдуть від 20К) І ціна на продаж квартир у гривні - теж НЕ ВПАДЕ! А в доларах - то так, думаю що буде просідати і ще рік-два після нашої перемоги!
А радості, що в гривні не впаде, не відомо який курс буде. Може статися, що ті квартири будуть нікому не потрібні. Не знаю, як на сході у нас тут вже купа народу на захід втікла, навіть судячи по своїх сусіда і знайомих. Навіть з любимох вами Левандівки, в мене сусід по дачі має там хату, в нього дружина с сином, виїхали в Німеччину(тут працювала манагером в мебельній конторі з ЗП 8 кг), там дали 600€ допомоги+раз тиждень затарюються продуктами безкоштовно, дали кімнату з санвузлом, кухня на декілька родин. Син з осені йде там в школу. Імовірність повернення в Україну?!(. Її чоловік тут загинається за 55 грн/год на відомому виробнику металочерепиці) Можу тут, легко ще пяток історій накидати. Я навіть в ту ж Албанію приїхав, там господар аппартаментів де я живу вже співмешкає з українкою з Вишгорода(познайомились в Афінах, де вона працювала Інстатьоткою, він там в не сезон працює баристою), він їй і зробив грецьку візу для співмешкання(не знав, навіть, що така існує) Так, що народ потихеньку розсмоктується. Ніяких інвестицій, крім СГ, тут чекати не приходиться, хіба інфраструктуру трохи підлатають. В мами одногрупниці з інституту донька з сином(жили в Куєві), освіта нім філологія) не могла нойти нормальну роботу, зара в Німеччині прилаштувлась на фірму по виробництву фотопанелей, допамагає директору з розміщенням наших переселенців, які в нього працюють(переважно з Чернівців), причому, якщо спочатку понаїхали жінки, то останнім часом якось просочуються їх чоловіки. Так, що...