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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 31 лип, 2022 19:54
dinozavrik написав: Bolt написав: BIGor написав:
І нащо тей Львів айтішнікам? Щоб поотримувати повісточки?
В мене племінник дружини ІТ з ЗП 4 к$, сказав, зі Львова не поїде.
Пи. Си. Що таке для тру ІТшника штраф 1700-3400грн, за не явку по повісті?! 😎😸
це перший раз штраф, другий раз - умовне або не умовне (якщо має закінчену військову кафедру)
після відкриття кордонів (рано чи пізно відкриють) - піде друга хвиля міграції.
навіть у випадку закінчення війни сьогодні - я не бачу як ринок може відновитись, тисячі використали війну - як соціальний ліфт та можливість легалізуватись за кордоном в країнах про які і не мріяли раніше (спонсорство Британії)
Чувак не з'явився по поаістці(мобілвзаційній), дали рік умовно з випробувальным терміном один рік😎, тепер, як засудженого його не візьмуть до армії. 😸
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