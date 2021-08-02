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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 937938939940
Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 19:54

  dinozavrik написав:
  Bolt написав:
  BIGor написав:І нащо тей Львів айтішнікам? Щоб поотримувати повісточки?

В мене племінник дружини ІТ з ЗП 4 к$, сказав, зі Львова не поїде.
Пи. Си. Що таке для тру ІТшника штраф 1700-3400грн, за не явку по повісті?! 😎😸

це перший раз штраф, другий раз - умовне або не умовне (якщо має закінчену військову кафедру)
після відкриття кордонів (рано чи пізно відкриють) - піде друга хвиля міграції.
навіть у випадку закінчення війни сьогодні - я не бачу як ринок може відновитись, тисячі використали війну - як соціальний ліфт та можливість легалізуватись за кордоном в країнах про які і не мріяли раніше (спонсорство Британії)

Чувак не з'явився по поаістці(мобілвзаційній), дали рік умовно з випробувальным терміном один рік😎, тепер, як засудженого його не візьмуть до армії. 😸
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 21:37

  Bolt написав:
  dinozavrik написав:це перший раз штраф, другий раз - умовне або не умовне (якщо має закінчену військову кафедру)
після відкриття кордонів (рано чи пізно відкриють) - піде друга хвиля міграції.
навіть у випадку закінчення війни сьогодні - я не бачу як ринок може відновитись, тисячі використали війну - як соціальний ліфт та можливість легалізуватись за кордоном в країнах про які і не мріяли раніше (спонсорство Британії)

Чувак не з'явився по поаістці(мобілвзаційній), дали рік умовно з випробувальным терміном один рік😎, тепер, як засудженого його не візьмуть до армії. 😸

З будь-яким видом судимості йому вже не буде світити робота в пристойних ІТ галерах так що прощавай 4 куе.
А для суддів та воєнкомів такі люди - дуже бажані "клієнти" - попросять його скинутись на новий прадік в кращому випадку.
BIGor
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  #<1 ... 937938939940
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