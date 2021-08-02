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BIGor написав:І нащо тей Львів айтішнікам? Щоб поотримувати повісточки?
В мене племінник дружини ІТ з ЗП 4 к$, сказав, зі Львова не поїде. Пи. Си. Що таке для тру ІТшника штраф 1700-3400грн, за не явку по повісті?! 😎😸
це перший раз штраф, другий раз - умовне або не умовне (якщо має закінчену військову кафедру) після відкриття кордонів (рано чи пізно відкриють) - піде друга хвиля міграції. навіть у випадку закінчення війни сьогодні - я не бачу як ринок може відновитись, тисячі використали війну - як соціальний ліфт та можливість легалізуватись за кордоном в країнах про які і не мріяли раніше (спонсорство Британії)
Чувак не з'явився по поаістці(мобілвзаційній), дали рік умовно з випробувальным терміном один рік😎, тепер, як засудженого його не візьмуть до армії. 😸
dinozavrik написав:це перший раз штраф, другий раз - умовне або не умовне (якщо має закінчену військову кафедру) після відкриття кордонів (рано чи пізно відкриють) - піде друга хвиля міграції. навіть у випадку закінчення війни сьогодні - я не бачу як ринок може відновитись, тисячі використали війну - як соціальний ліфт та можливість легалізуватись за кордоном в країнах про які і не мріяли раніше (спонсорство Британії)
Чувак не з'явився по поаістці(мобілвзаційній), дали рік умовно з випробувальным терміном один рік😎, тепер, як засудженого його не візьмуть до армії. 😸
З будь-яким видом судимості йому вже не буде світити робота в пристойних ІТ галерах так що прощавай 4 куе. А для суддів та воєнкомів такі люди - дуже бажані "клієнти" - попросять його скинутись на новий прадік в кращому випадку.
Дослідники запропонували різні сценарії в часовому інтервалі в один рік. У першому сценарії ідеться про євроінтеграцію та лібералізацію української економіки з максимальною економічною свободою. За таких умов в Україні готові залишитися 78% айтівців, 12% намагатимуться виїхати за кордон, коли це стане можливим, решта – не визначилися. Отже, навіть за найбільш позитивного сценарію, українська економіка у вимірі людського капіталу може втрати 27 тисяч фахівців. Це приблизно один великий ІТ-хаб.
За умови євроінтеграції, але економічного регулювання зі сторони держави (так званий нейтральний сценарій), в Україні готові залишитися 62% ІТ-фахівців, а 23% – 52 тисячі людей (майже чверть спеціалістів галузі) – намагатимуться виїхати за кордон. Тут зростає і частка тих, хто не визначився – 16%.
Коли ідеться про найгірший сценарій – зупинка євроінтеграції та жорстке державне регулювання – то залишитися в Україні за таких умов погодяться лише 30% фахівців галузі, а понад половина (52%) намагатимуться виїхати. Це 118 тисяч людей.
«Це найбільш драматичний сценарій для держави. Тому наша задача – робити все, щоб він не настав», – коментує Степан Веселовський.
Що спонукатиме айтівців лишатися в Україні? Це:
перемога над Росією у війні; модернізація країни, що базується на лібералізації економіки; відбудова України за підтримки Заходу.
Виконання кожної з цих умов сприятиме тому, що 74-79% ІТ-спеціалістів готові будуть жити і працювати в Україні.
опитування виявило показники відкриття офісів, яких не було в попередніх. Ідеться про те, що зараз більшість компаній (59%) не планують відкривати офіси в Україні, лише 15% – готові (у Києві, Львові, Дніпрі, Одесі та в західноукраїнських областях), а 36% готові відкривати нові офіси за кордоном, переважно в Польщі (20%).
знайомі ойтішнеги кип"ятком пісяють по ногах, так бажають чкурнути зі Львова. Лише чекають відкриття кордонів. За їх словами - заграли тривоги, повістки, розлука із рідними/тривога за рідними, воєнкоми з повістками (дехто практично не виходить з хати аби випадково не потрапити під роздачу), невизначеність у майбутньому, втрата контрактів/замовлень від зарубіжних патнерів, зниження зп не треба їм ні квартир ні будинків. Усе б спродали і чкурнули. У декого уже сім’ї закордоном
Bolt написав:Чувак не з'явився по поаістці(мобілвзаційній), дали рік умовно з випробувальным терміном один рік😎, тепер, як засудженого його не візьмуть до армії. 😸
З будь-яким видом судимості йому вже не буде світити робота в пристойних ІТ галерах так що прощавай 4 куе. А для суддів та воєнкомів такі люди - дуже бажані "клієнти" - попросять його скинутись на новий прадік в кращому випадку.
Напоркуа галери?! Якщо можна напряму працювати, без цих фільтрувальників.
jump написав: знайомі ойтішнеги кип"ятком пісяють по ногах, так бажають чкурнути зі Львова. Лише чекають відкриття кордонів. За їх словами - заграли тривоги, повістки, розлука із рідними/тривога за рідними, воєнкоми з повістками (дехто практично не виходить з хати аби випадково не потрапити під роздачу), невизначеність у майбутньому, втрата контрактів/замовлень від зарубіжних патнерів, зниження зп не треба їм ні квартир ні будинків. Усе б спродали і чкурнули. У декого уже сім’ї закордоном
Зайвий раз доводить, що ІТ-тівці крім програмування в інших питаннях трошки туплять. При наявності бабла і навіть невеликих комунікативних навичок, вже давно могли би звідси чкурнути😎
Bolt написав:Чувак не з'явився по поаістці(мобілвзаційній), дали рік умовно з випробувальным терміном один рік, тепер, як засудженого його не візьмуть до армії.
З будь-яким видом судимості йому вже не буде світити робота в пристойних ІТ галерах так що прощавай 4 куе. А для суддів та воєнкомів такі люди - дуже бажані "клієнти" - попросять його скинутись на новий прадік в кращому випадку.
Напоркуа галери?! Якщо можна напряму працювати, без цих фільтрувальників.
Насправді вимоги щодо несудимості висуввє не галера, а кастомер, і навіть напряму, якщо у кастомера така вимога - потрібно надавати довідку
jump написав: знайомі ойтішнеги кип"ятком пісяють по ногах, так бажають чкурнути зі Львова. Лише чекають відкриття кордонів. За їх словами - заграли тривоги, повістки, розлука із рідними/тривога за рідними, воєнкоми з повістками (дехто практично не виходить з хати аби випадково не потрапити під роздачу), невизначеність у майбутньому, втрата контрактів/замовлень від зарубіжних патнерів, зниження зп не треба їм ні квартир ні будинків. Усе б спродали і чкурнули. У декого уже сім’ї закордоном
Зайвий раз доводить, що ІТ-тівці крім програмування в інших питаннях трошки туплять. При наявності бабла і навіть невеликих комунікативних навичок, вже давно могли би звідси чкурнути
А ви не думали, що багато людей принципово не хочуть "чкурнути"?
З будь-яким видом судимості йому вже не буде світити робота в пристойних ІТ галерах так що прощавай 4 куе. А для суддів та воєнкомів такі люди - дуже бажані "клієнти" - попросять його скинутись на новий прадік в кращому випадку.
Напоркуа галери?! Якщо можна напряму працювати, без цих фільтрувальників.
Насправді вимоги щодо несудимості висуввє не галера, а кастомер, і навіть напряму, якщо у кастомера така вимога - потрібно надавати довідку[/quote] Думаю, що якщо надати довідку, що стаття ухиляння від призову, то кастомеру пофіг, якщо дійсно цінний спец.
jump написав: знайомі ойтішнеги кип"ятком пісяють по ногах, так бажають чкурнути зі Львова. Лише чекають відкриття кордонів. За їх словами - заграли тривоги, повістки, розлука із рідними/тривога за рідними, воєнкоми з повістками (дехто практично не виходить з хати аби випадково не потрапити під роздачу), невизначеність у майбутньому, втрата контрактів/замовлень від зарубіжних патнерів, зниження зп не треба їм ні квартир ні будинків. Усе б спродали і чкурнули. У декого уже сім’ї закордоном
Зайвий раз доводить, що ІТ-тівці крім програмування в інших питаннях трошки туплять. При наявності бабла і навіть невеликих комунікативних навичок, вже давно могли би звідси чкурнути
А ви не думали, що багато людей принципово не хочуть "чкурнути"?
Статистику тих, хто хоче чкурнути надав пан Jump. Я тільки додав свої міркування.