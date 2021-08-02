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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 938939940941
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 16:23

  Andrey2512 написав:
  Faceless написав:А ви не думали, що багато людей принципово не хочуть "чкурнути"?

Патриоты, типа?)

Степень патриотизма сразу станет видна после переведения на общую систему налогообложения. 😸
Bolt
 
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Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

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