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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 01 сер, 2022 16:23
Andrey2512 написав: Faceless написав:
А ви не думали, що багато людей принципово не хочуть "чкурнути"?
Патриоты, типа?)
Степень патриотизма сразу станет видна после переведения на общую систему налогообложения. 😸
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