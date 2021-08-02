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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 938939940941
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 16:23

  Andrey2512 написав:
  Faceless написав:А ви не думали, що багато людей принципово не хочуть "чкурнути"?

Патриоты, типа?)

Степень патриотизма сразу станет видна после переведения на общую систему налогообложения. 😸
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 17:38

  Bolt написав:
  jump написав:
знайомі ойтішнеги кип"ятком пісяють по ногах, так бажають чкурнути зі Львова. Лише чекають відкриття кордонів. За їх словами - заграли тривоги, повістки, розлука із рідними/тривога за рідними, воєнкоми з повістками (дехто практично не виходить з хати аби випадково не потрапити під роздачу), невизначеність у майбутньому, втрата контрактів/замовлень від зарубіжних патнерів, зниження зп :shock: не треба їм ні квартир ні будинків. Усе б спродали і чкурнули. У декого уже сім’ї закордоном :?

Зайвий раз доводить, що ІТ-тівці крім програмування в інших питаннях трошки туплять. При наявності бабла і навіть невеликих комунікативних навичок, вже давно могли би звідси чкурнути😎

Не в кожного є знайомі воєнкоми або митники. А їхати через групи в ТГ каналах - ви точно вірите що це не обман?
  Bolt написав:Степень патриотизма сразу станет видна после переведения на общую систему налогообложения. 😸

Вважаєте що патріотизм вимірюється в грошах? Мені кажеться, що Батьківщина - там де тепло.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 18:19

Не так страшні московські воші, як українські гниди!©

  jump написав:знайомі ойтішнеги кип"ятком пісяють по ногах, так бажають чкурнути зі Львова. [b]Лише чекають відкриття кордонів. За їх словами - заграли тривоги, повістки, розлука із рідними/тривога за рідними, воєнкоми з повістками (дехто практично не виходить з хати аби випадково не потрапити під роздачу), невизначеність у майбутньому, втрата контрактів/замовлень від зарубіжних патнерів, зниження зп не треба їм ні квартир ні будинків. Усе б спродали і чкурнули. У декого уже сім’ї закордоном[/b]

Зате, всіх Успіхів нічого не заграло в зоні БД!
Ні тривоги, ні розлука із рідними/тривога за рідними... ні невизначеність у майбутньому...
Ми спимо і бачив, як класно воювати! - як класно ховатись по окопах під ворожі обстріли 5міс. і ще хоч 5міс. бажаємо побути тут!

Тьфуууу, гидко!
Реальні айтіШНЯГИ!!!

Шняги!!!
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