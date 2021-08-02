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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 01 сер, 2022 16:23
Andrey2512 написав: Faceless написав:
А ви не думали, що багато людей принципово не хочуть "чкурнути"?
Патриоты, типа?)
Степень патриотизма сразу станет видна после переведения на общую систему налогообложения. 😸
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Додано: Пон 01 сер, 2022 17:38
Bolt написав: jump написав:
знайомі ойтішнеги кип"ятком пісяють по ногах, так бажають чкурнути зі Львова. Лише чекають відкриття кордонів. За їх словами - заграли тривоги, повістки, розлука із рідними/тривога за рідними, воєнкоми з повістками (дехто практично не виходить з хати аби випадково не потрапити під роздачу), невизначеність у майбутньому, втрата контрактів/замовлень від зарубіжних патнерів, зниження зп
не треба їм ні квартир ні будинків. Усе б спродали і чкурнули. У декого уже сім’ї закордоном
Зайвий раз доводить, що ІТ-тівці крім програмування в інших питаннях трошки туплять. При наявності бабла і навіть невеликих комунікативних навичок, вже давно могли би звідси чкурнути😎
Не в кожного є знайомі воєнкоми або митники. А їхати через групи в ТГ каналах - ви точно вірите що це не обман?
Bolt написав:
Степень патриотизма сразу станет видна после переведения на общую систему налогообложения. 😸
Вважаєте що патріотизм вимірюється в грошах? Мені кажеться, що Батьківщина - там де тепло.
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Додано: Пон 01 сер, 2022 18:19
jump написав:знайомі ойтішнеги кип"ятком пісяють по ногах, так бажають чкурнути зі Львова. [
b]Лише чекають відкриття кордонів. За їх словами - заграли тривоги, повістки, розлука із рідними/тривога за рідними, воєнкоми з повістками (дехто практично не виходить з хати аби випадково не потрапити під роздачу), невизначеність у майбутньому, втрата контрактів/замовлень від зарубіжних патнерів, зниження зп не треба їм ні квартир ні будинків. Усе б спродали і чкурнули. У декого уже сім’ї закордоном
[/b]
Зате, всіх Успіхів нічого не заграло в зоні БД!
Ні тривоги, ні розлука із рідними/тривога за рідними... ні невизначеність у майбутньому...
Ми спимо і бачив, як класно воювати! - як класно ховатись по окопах під ворожі обстріли 5міс. і ще хоч 5міс. бажаємо побути тут!
Тьфуууу, гидко!
Реальні айтіШНЯГИ!!!
Шняги!!!
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Додано: Пон 01 сер, 2022 18:40
BIGor написав: Bolt написав: jump написав:
знайомі ойтішнеги кип"ятком пісяють по ногах, так бажають чкурнути зі Львова. Лише чекають відкриття кордонів. За їх словами - заграли тривоги, повістки, розлука із рідними/тривога за рідними, воєнкоми з повістками (дехто практично не виходить з хати аби випадково не потрапити під роздачу), невизначеність у майбутньому, втрата контрактів/замовлень від зарубіжних патнерів, зниження зп
не треба їм ні квартир ні будинків. Усе б спродали і чкурнули. У декого уже сім’ї закордоном
Зайвий раз доводить, що ІТ-тівці крім програмування в інших питаннях трошки туплять. При наявності бабла і навіть невеликих комунікативних навичок, вже давно могли би звідси чкурнути😎
Не в кожного є знайомі воєнкоми або митники. А їхати через групи в ТГ каналах - ви точно вірите що це не обман?
Bolt написав:
Степень патриотизма сразу станет видна после переведения на общую систему налогообложения. 😸
Вважаєте що патріотизм вимірюється в грошах? Мені кажеться, що Батьківщина - там де тепло.
Я вважаю, що Україна не найгірше місце для життя в світі-При Наявності Грошей.
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Додано: Пон 01 сер, 2022 18:59
Bolt написав: Faceless написав:
Bolt написав:Напоркуа галери?! Якщо можна напряму працювати, без цих фільтрувальників.
Насправді вимоги щодо несудимості висуввє не галера, а кастомер, і навіть напряму, якщо у кастомера така вимога - потрібно надавати довідку
Думаю, що якщо надати довідку, що стаття ухиляння від призову, то кастомеру пофіг, якщо дійсно цінний спец.
Думаю навпаки, нікому з умовних США не буде цікаво розбиратися, які в нас статті КК
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Додано: Пон 01 сер, 2022 19:24
Faceless написав: Bolt написав: Faceless написав:
Насправді вимоги щодо несудимості висуввє не галера, а кастомер, і навіть напряму, якщо у кастомера така вимога - потрібно надавати довідку
Думаю, що якщо надати довідку, що стаття ухиляння від призову, то кастомеру пофіг, якщо дійсно цінний спец.
Думаю навпаки, нікому з умовних США не буде цікаво розбиратися, які в нас статті КК
Я в Україні вже робіт 10 змінив тільки по трудовій книжці, жодного разу вимоги На рахунок довідки про не судимість не було. Не думаю, що на галері з якогось дрища в окулярах будуть її вимагати😳😉
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Додано: Пон 01 сер, 2022 19:30
Bolt написав: Faceless написав:
Bolt написав:Думаю, що якщо надати довідку, що стаття ухиляння від призову, то кастомеру пофіг, якщо дійсно цінний спец.
Думаю навпаки, нікому з умовних США не буде цікаво розбиратися, які в нас статті КК
Я в Україні вже робіт 10 змінив тільки по трудовій книжці, жодного разу вимоги На рахунок довідки про не судимість не було. Не думаю, що на галері з якогось дрища в окулярах будуть її вимагати
В Україні воно нікому зазвичай не треба, а іноземні касиомери дуже часто вимагають, і це факт - комплаєнс там такий чи якісь політики.
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