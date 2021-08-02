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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 02 сер, 2022 06:45
Andrey2512 написав: Bolt написав:
Степень патриотизма сразу станет видна после переведения на общую систему налогообложения
Тогда понятно. Просто слово "айтишник" уже бесит. То они валюту завозят в страну и их нельзя трогать, то они полезны везде, кроме фронта, то пугают что уедут заграницу )
Поэтому у них настроение на свал отсюда. К айтишникам тут отношение хуже чем к коррумпированным судьям и прокурорам.
Успіх написав: Andrey2512 написав:
то они полезны везде, кроме фронта,
Якраз на фронті вони б були дуже затребувані!
БПЛА/дрони... далі, зараз вся сучасна зброя типу Цезар, Хаймарси і т.п. - комп'ютеризована!
Тож, вони б набагато краще справлялись за сільських трактористів, столярів, малярів, різноробочих-підсобників і інших))
Для БПЛа-дронів треба спеціально навчені люди, НАУ та ХАІ випускають щорічно тисячі спеціалістів в цій галузі.Чи в тебе айтішнік - це "енікейщик"? Те саме про Цезар, Хаймарс - як знання Java та всіх тих поліформізмів допоможе швидко розібратись з французькою на Цезарах? Та і є знайомі айтішники на фронті - бігають по окопам як і усі.
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