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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 02 сер, 2022 06:45
Andrey2512 написав: Bolt написав:
Степень патриотизма сразу станет видна после переведения на общую систему налогообложения
Тогда понятно. Просто слово "айтишник" уже бесит. То они валюту завозят в страну и их нельзя трогать, то они полезны везде, кроме фронта, то пугают что уедут заграницу )
Поэтому у них настроение на свал отсюда. К айтишникам тут отношение хуже чем к коррумпированным судьям и прокурорам.
Успіх написав: Andrey2512 написав:
то они полезны везде, кроме фронта,
Якраз на фронті вони б були дуже затребувані!
БПЛА/дрони... далі, зараз вся сучасна зброя типу Цезар, Хаймарси і т.п. - комп'ютеризована!
Тож, вони б набагато краще справлялись за сільських трактористів, столярів, малярів, різноробочих-підсобників і інших))
Для БПЛа-дронів треба спеціально навчені люди, НАУ та ХАІ випускають щорічно тисячі спеціалістів в цій галузі.Чи в тебе айтішнік - це "енікейщик"? Те саме про Цезар, Хаймарс - як знання Java та всіх тих поліформізмів допоможе швидко розібратись з французькою на Цезарах? Та і є знайомі айтішники на фронті - бігають по окопам як і усі.
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Додано: Вів 02 сер, 2022 08:47
Успіх написав: Andrey2512 написав:
то они полезны везде, кроме фронта,
Якраз на фронті вони б були дуже затребувані!
БПЛА/дрони... далі, зараз вся сучасна зброя типу Цезар, Хаймарси і т.п. - комп'ютеризована!
Тож, вони б набагато краще справлялись за сільських трактористів, столярів, малярів, різноробочих-підсобників і інших))
Залиште цих поважних людей у спокої
вони заробляють для держави купу грошей, тримають купу галузей у тонусі.
нехай 4-разовий уклоніст із своєю армією колаборантів, зрадників та злодюг покаже приклад.
Вам ж краще
ойтішеги виїдуть, скинуть за безцінь свою нерухомість, Ви скупите усе за свої зароблені гроші (долари прийдуть від ненависних Вам ойтішнегів
). Станете мегалендлордом
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Додано: Вів 02 сер, 2022 09:26
jump написав: Успіх написав: Andrey2512 написав:
то они полезны везде, кроме фронта,
Якраз на фронті вони б були дуже затребувані!
БПЛА/дрони... далі, зараз вся сучасна зброя типу Цезар, Хаймарси і т.п. - комп'ютеризована!
Тож, вони б набагато краще справлялись за сільських трактористів, столярів, малярів, різноробочих-підсобників і інших))
Залиште цих поважних людей у спокої
вони заробляють для держави купу грошей, тримають купу галузей у тонусі.
нехай 4-разовий уклоніст із своєю армією колаборантів, зрадників та злодюг покаже приклад.
Вам ж краще
ойтішеги виїдуть, скинуть за безцінь свою нерухомість, Ви скупите усе за свої зароблені гроші (долари прийдуть від ненависних Вам ойтішнегів
). Станете мегалендлордом
Тільки не буде кому ті хати здавати😎
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Додано: Вів 02 сер, 2022 09:33
Успіх написав:
Тож, вони б набагато краще справлялись за сільських трактористів, столярів, малярів, різноробочих-підсобників і інших))
Та ну )) зараз вони підуть воювати ))) Це ж небезпечно, краще в футболці з тризубом сидіти десь у кафешці та розповідати про бажання переїхати кудись )))
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Andrey2512
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Додано: Вів 02 сер, 2022 09:34
jump написав:
нехай 4-разовий уклоніст із своєю армією колаборантів, зрадників та злодюг покаже приклад.
Це ви про кого?
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Andrey2512
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