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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 939940941942
Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 06:45

  Andrey2512 написав:
  Bolt написав:Степень патриотизма сразу станет видна после переведения на общую систему налогообложения


Тогда понятно. Просто слово "айтишник" уже бесит. То они валюту завозят в страну и их нельзя трогать, то они полезны везде, кроме фронта, то пугают что уедут заграницу )

Поэтому у них настроение на свал отсюда. К айтишникам тут отношение хуже чем к коррумпированным судьям и прокурорам.

  Успіх написав:
  Andrey2512 написав:то они полезны везде, кроме фронта,

Якраз на фронті вони б були дуже затребувані!

БПЛА/дрони... далі, зараз вся сучасна зброя типу Цезар, Хаймарси і т.п. - комп'ютеризована!
Тож, вони б набагато краще справлялись за сільських трактористів, столярів, малярів, різноробочих-підсобників і інших))

Для БПЛа-дронів треба спеціально навчені люди, НАУ та ХАІ випускають щорічно тисячі спеціалістів в цій галузі.Чи в тебе айтішнік - це "енікейщик"? Те саме про Цезар, Хаймарс - як знання Java та всіх тих поліформізмів допоможе швидко розібратись з французькою на Цезарах? Та і є знайомі айтішники на фронті - бігають по окопам як і усі.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 08:47

  Успіх написав:
  Andrey2512 написав:то они полезны везде, кроме фронта,

Якраз на фронті вони б були дуже затребувані!

БПЛА/дрони... далі, зараз вся сучасна зброя типу Цезар, Хаймарси і т.п. - комп'ютеризована!
Тож, вони б набагато краще справлялись за сільських трактористів, столярів, малярів, різноробочих-підсобників і інших))


Залиште цих поважних людей у спокої
вони заробляють для держави купу грошей, тримають купу галузей у тонусі.

нехай 4-разовий уклоніст із своєю армією колаборантів, зрадників та злодюг покаже приклад.

Вам ж краще 8) ойтішеги виїдуть, скинуть за безцінь свою нерухомість, Ви скупите усе за свої зароблені гроші (долари прийдуть від ненависних Вам ойтішнегів 8) ). Станете мегалендлордом :lol:
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 09:26

  jump написав:
  Успіх написав:
  Andrey2512 написав:то они полезны везде, кроме фронта,

Якраз на фронті вони б були дуже затребувані!

БПЛА/дрони... далі, зараз вся сучасна зброя типу Цезар, Хаймарси і т.п. - комп'ютеризована!
Тож, вони б набагато краще справлялись за сільських трактористів, столярів, малярів, різноробочих-підсобників і інших))


Залиште цих поважних людей у спокої
вони заробляють для держави купу грошей, тримають купу галузей у тонусі.

нехай 4-разовий уклоніст із своєю армією колаборантів, зрадників та злодюг покаже приклад.

Вам ж краще 8) ойтішеги виїдуть, скинуть за безцінь свою нерухомість, Ви скупите усе за свої зароблені гроші (долари прийдуть від ненависних Вам ойтішнегів 8) ). Станете мегалендлордом :lol:

Тільки не буде кому ті хати здавати😎
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 09:33

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Успіх написав:Тож, вони б набагато краще справлялись за сільських трактористів, столярів, малярів, різноробочих-підсобників і інших))


Та ну )) зараз вони підуть воювати ))) Це ж небезпечно, краще в футболці з тризубом сидіти десь у кафешці та розповідати про бажання переїхати кудись )))
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 09:34

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  jump написав:нехай 4-разовий уклоніст із своєю армією колаборантів, зрадників та злодюг покаже приклад.

Це ви про кого?
Andrey2512
 
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