Додано: Вів 02 сер, 2022 15:33

У Львові розробляють програму альтернативних джерел опалення та закуплять буржуйки

Колишній керівник «Львівелектротрансу» відсудив у мерії 660 тисяч гривень



У львівському парку «Цитадель» зріжуть понад 400 дерев.

Ще для близько 300 дерев мають провести санітарну обрізку.

ми будемо закупляти тисячі буржуйок (металева піч, призначена для готування їжі й обігріву приміщення, – ред.) для забезпечення міста і хочемо, щоби мешканці теж були відповідальні та розуміли, в який час ми живемо».Андрій Садовий припускає, що в Україні нормою буде менша на кілька градусів температура в будинку. Треба буде економити, але важливо, за його словами, насамперед забезпечити функціонування закладів медицини та тих, що забезпечують роботу міста.хрунь зі своїми сраколизами озолотиться на тих баняках«Рішення про моє звільнення було незаконним і прийняте за надуманими фактами. Планую поновитися на робо­ті. Буду домагатися, аби сума компен­сації була стягнута із заробітних плат чиновників, які прийняли незаконне рі­шення про моє звільнення. Таким чи­ном бюджет міста втрат не зазнає», — заявив Андрій Свищо у коментарі журналістам.хай стягує особисто з хруня«Цитадель, яка є пам’яткою архітектури, буде без дерев. Ми вже неодноразово зверталися на Гарячу лінію Львова, але відповіді жодної не отримали. Локація, де зрізають дерева, починається зі спуску на вул. Коцюбинського. Гнилі дерева, які є при вході у «Цитадель», вже чотири роки мічені, але до них нікому нема діла. Більшість дерев зараз зрубують здоровими», – каже мешканка Олена Пастушенко.Ще одна мешканка – Галина Безугла – додає, що особисто висадила тут 15 дубів і знає майже кожне дерево. Їй не зрозуміло, чому вирубують дерева з могутніми кронами та пояснюють, що вони хворі.«Якби ми за всі роки спостерігали, що місто висаджує нові дерева, то не мали б претензій. А зараз ця зона може стати пустелею. Деяким деревам тут близько 100 років. Якщо все масово вирубають, боїмося, що тут можуть «вирости» забудови»певно сонцесяйний таки дав дозвіл на забудову цитаделі