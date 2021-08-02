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jump написав: знайомі ойтішнеги кип"ятком пісяють по ногах, так бажають чкурнути зі Львова. Лише чекають відкриття кордонів. За їх словами - заграли тривоги, повістки, розлука із рідними/тривога за рідними, воєнкоми з повістками (дехто практично не виходить з хати аби випадково не потрапити під роздачу), невизначеність у майбутньому, втрата контрактів/замовлень від зарубіжних патнерів, зниження зп не треба їм ні квартир ні будинків. Усе б спродали і чкурнули. У декого уже сім’ї закордоном
Зайвий раз доводить, що ІТ-тівці крім програмування в інших питаннях трошки туплять. При наявності бабла і навіть невеликих комунікативних навичок, вже давно могли би звідси чкурнути😎
Не в кожного є знайомі воєнкоми або митники. А їхати через групи в ТГ каналах - ви точно вірите що це не обман?
Bolt написав:Степень патриотизма сразу станет видна после переведения на общую систему налогообложения. 😸
Вважаєте що патріотизм вимірюється в грошах? Мені кажеться, що Батьківщина - там де тепло.
jump написав:знайомі ойтішнеги кип"ятком пісяють по ногах, так бажають чкурнути зі Львова. [b]Лише чекають відкриття кордонів. За їх словами - заграли тривоги, повістки, розлука із рідними/тривога за рідними, воєнкоми з повістками (дехто практично не виходить з хати аби випадково не потрапити під роздачу), невизначеність у майбутньому, втрата контрактів/замовлень від зарубіжних патнерів, зниження зп не треба їм ні квартир ні будинків. Усе б спродали і чкурнули. У декого уже сім’ї закордоном[/b]
Зате, всіх Успіхів нічого не заграло в зоні БД! Ні тривоги, ні розлука із рідними/тривога за рідними... ні невизначеність у майбутньому... Ми спимо і бачив, як класно воювати! - як класно ховатись по окопах під ворожі обстріли 5міс. і ще хоч 5міс. бажаємо побути тут!
jump написав: знайомі ойтішнеги кип"ятком пісяють по ногах, так бажають чкурнути зі Львова. Лише чекають відкриття кордонів. За їх словами - заграли тривоги, повістки, розлука із рідними/тривога за рідними, воєнкоми з повістками (дехто практично не виходить з хати аби випадково не потрапити під роздачу), невизначеність у майбутньому, втрата контрактів/замовлень від зарубіжних патнерів, зниження зп не треба їм ні квартир ні будинків. Усе б спродали і чкурнули. У декого уже сім’ї закордоном
Зайвий раз доводить, що ІТ-тівці крім програмування в інших питаннях трошки туплять. При наявності бабла і навіть невеликих комунікативних навичок, вже давно могли би звідси чкурнути😎
Не в кожного є знайомі воєнкоми або митники. А їхати через групи в ТГ каналах - ви точно вірите що це не обман?
Bolt написав:Степень патриотизма сразу станет видна после переведения на общую систему налогообложения. 😸
Вважаєте що патріотизм вимірюється в грошах? Мені кажеться, що Батьківщина - там де тепло.
Я вважаю, що Україна не найгірше місце для життя в світі-При Наявності Грошей.
ми будемо закупляти тисячі буржуйок (металева піч, призначена для готування їжі й обігріву приміщення, – ред.) для забезпечення міста і хочемо, щоби мешканці теж були відповідальні та розуміли, в який час ми живемо».
Андрій Садовий припускає, що в Україні нормою буде менша на кілька градусів температура в будинку. Треба буде економити, але важливо, за його словами, насамперед забезпечити функціонування закладів медицини та тих, що забезпечують роботу міста.
хрунь зі своїми сраколизами озолотиться на тих баняках
Колишній керівник «Львівелектротрансу» відсудив у мерії 660 тисяч гривень «Рішення про моє звільнення було незаконним і прийняте за надуманими фактами. Планую поновитися на роботі. Буду домагатися, аби сума компенсації була стягнута із заробітних плат чиновників, які прийняли незаконне рішення про моє звільнення. Таким чином бюджет міста втрат не зазнає», — заявив Андрій Свищо у коментарі журналістам.
хай стягує особисто з хруня У львівському парку «Цитадель» зріжуть понад 400 дерев. Ще для близько 300 дерев мають провести санітарну обрізку. «Цитадель, яка є пам’яткою архітектури, буде без дерев. Ми вже неодноразово зверталися на Гарячу лінію Львова, але відповіді жодної не отримали. Локація, де зрізають дерева, починається зі спуску на вул. Коцюбинського. Гнилі дерева, які є при вході у «Цитадель», вже чотири роки мічені, але до них нікому нема діла. Більшість дерев зараз зрубують здоровими», – каже мешканка Олена Пастушенко. Ще одна мешканка – Галина Безугла – додає, що особисто висадила тут 15 дубів і знає майже кожне дерево. Їй не зрозуміло, чому вирубують дерева з могутніми кронами та пояснюють, що вони хворі. «Якби ми за всі роки спостерігали, що місто висаджує нові дерева, то не мали б претензій. А зараз ця зона може стати пустелею. Деяким деревам тут близько 100 років. Якщо все масово вирубають, боїмося, що тут можуть «вирости» забудови» https://tvoemisto.tv/news/u_lvovi_na_ts ... jifrmKak4I певно сонцесяйний таки дав дозвіл на забудову цитаделі
Успіх-Долярек. Вкладете зароблені тіжкою працею гроша тіко для Вас. Близенько. Можна на своїх перейтись-перевірити ситуацію. Розпочато продаж квартир у новому будинку Б11 сучасного ЖК «Greenville Park Lviv»! ❤️Знижка 5% для військових та переселенців. 🏘 Доступні 1-, 2- кімнатні, а також квартири класу люкс з панорамними видами. 🌿Обирай планування у новому будинку ЖК «Greenville Park Lviv» — живи в гармонії з ,природою!
квартири беріть не там де переселенці, бо буде біда знайомі уже холодні від тих дикунів
можуть надзюрити Вам на двері. або накласти купку. або обдрашпати двері. лише за те, що Ви їм зробили зауваження за гучну поведінку після 23-00, або за бух протягом цілої ночі (це для них стандарт-сплять до обіду-потім трах-бах) або за дзявкотіння невигуляного пса, який мордувався і не спорожнився, бо власники дрихнули після пиятики звечора і до середини ночі. Біля Львова та бикота поскуповувала і орендує таунхауси-наш нарід шокований від рівня бидляцтва
jump написав:Успіх-Долярек. Вкладете зароблені тіжкою працею гроша тіко для Вас. Близенько. Можна на своїх перейтись-перевірити ситуацію. Розпочато продаж квартир у новому будинку Б11 сучасного ЖК «Greenville Park Lviv»! ❤️Знижка 5% для військових та переселенців. 🏘 Доступні 1-, 2- кімнатні, а також квартири класу люкс з панорамними видами. 🌿Обирай планування у новому будинку ЖК «Greenville Park Lviv» — живи в гармонії з ,природою!
квартири беріть не там де переселенці, бо буде біда знайомі уже холодні від тих дикунів
можуть надзюрити Вам на двері. або накласти купку. або обдрашпати двері. лише за те, що Ви їм зробили зауваження за гучну поведінку після 23-00, або за бух протягом цілої ночі (це для них стандарт-сплять до обіду-потім трах-бах) або за дзявкотіння невигуляного пса, який мордувався і не спорожнився, бо власники дрихнули після пиятики звечора і до середини ночі. Біля Львова та бикота поскуповувала і орендує таунхауси-наш нарід шокований від рівня бидляцтва
Таки розрахувався зі своїми квартирантами білоруськими ІТівцями які 24 го втекли до Польщі😟. Короче краще трьоху в простій ніж переселенцям сдаавати