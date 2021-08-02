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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 939940941942
Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 07:59

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  jump написав:Розпочато продаж квартир у новому будинку Б11 сучасного ЖК «Greenville Park Lviv»!

Так, це два кроки від моєї квіточки))
  jump написав:❤️Знижка 5% для військових та переселенців

Акуєць знижка!))))
Нє, щоб хоч 20%!

Але вони будують(дружина доповідає) - не заморожують!

Зараз гляну, які там ціни - але думаю, що менше 1,5ляма грн за однуху там нема!

п.с.
Глянув)) - найдешевша(43м2) - 2,3лями! :lol:
https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-greenvil ... 1%96%D0%B2
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ! :lol:
Востаннє редагувалось Успіх в Сер 03 сер, 2022 18:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 15:07

  Bolt написав:
  jump написав:
знайомі ойтішнеги кип"ятком пісяють по ногах, так бажають чкурнути зі Львова. Лише чекають відкриття кордонів. За їх словами - заграли тривоги, повістки, розлука із рідними/тривога за рідними, воєнкоми з повістками (дехто практично не виходить з хати аби випадково не потрапити під роздачу), невизначеність у майбутньому, втрата контрактів/замовлень від зарубіжних патнерів, зниження зп :shock: не треба їм ні квартир ні будинків. Усе б спродали і чкурнули. У декого уже сім’ї закордоном :?

Зайвий раз доводить, що ІТ-тівці крім програмування в інших питаннях трошки туплять. При наявності бабла і навіть невеликих комунікативних навичок, вже давно могли би звідси чкурнути😎

багато людей не готові платити взятки. Наянвість бабла не обов'язково означає що людина має бути м..даком
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 04:27

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!


ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!© :D
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  #<1 ... 939940941942
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