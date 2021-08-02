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jump написав: знайомі ойтішнеги кип"ятком пісяють по ногах, так бажають чкурнути зі Львова. Лише чекають відкриття кордонів. За їх словами - заграли тривоги, повістки, розлука із рідними/тривога за рідними, воєнкоми з повістками (дехто практично не виходить з хати аби випадково не потрапити під роздачу), невизначеність у майбутньому, втрата контрактів/замовлень від зарубіжних патнерів, зниження зп не треба їм ні квартир ні будинків. Усе б спродали і чкурнули. У декого уже сім’ї закордоном
Зайвий раз доводить, що ІТ-тівці крім програмування в інших питаннях трошки туплять. При наявності бабла і навіть невеликих комунікативних навичок, вже давно могли би звідси чкурнути😎
багато людей не готові платити взятки. Наянвість бабла не обов'язково означає що людина має бути м..даком
Та просити вони МОЖУТЬ ХОЧ 3 ляма, але ХТО їм дасть в країні, звідки массово тікають не тільки інвештори, а і власний "патріотичний нарід"? Ось питання. Так само і ви за свою ,"європегейську" кавалірку в єпенях ( на Левандівці) будете в майбутньому просити і просити скільки влізе, але бажаючих буде "зіро". Яку КОЛИСЬ, МОЖЛИВО, якимось чудом таки добудують, а головне здадуть в експлуатацію із ВСІМА КОМУНІКАЦІЯМИ . Про Рієл взагалі читали, що розумні люди пишуть?
"Перед тим, як інвестувати в новобудову Ріела проаналізуйте різні джерела і відгуки про цю кантору. Якщо дуже хочеться страждати, псувати собі нерви, вимагати надання елементарних послуг, сидіти без світла, без води у будинках, які давно здали в експлуатацію, тоді ця компанія саме для вас!!" https://forum.domik.ua/zhk-shengen-lvv- ... 38-40.html - То ж почитайте дорогенький.
Востаннє редагувалось roberto dark в П'ят 05 сер, 2022 15:25, всього редагувалось 1 раз.