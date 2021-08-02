Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
jump написав: знайомі ойтішнеги кип"ятком пісяють по ногах, так бажають чкурнути зі Львова. Лише чекають відкриття кордонів. За їх словами - заграли тривоги, повістки, розлука із рідними/тривога за рідними, воєнкоми з повістками (дехто практично не виходить з хати аби випадково не потрапити під роздачу), невизначеність у майбутньому, втрата контрактів/замовлень від зарубіжних патнерів, зниження зп не треба їм ні квартир ні будинків. Усе б спродали і чкурнули. У декого уже сім’ї закордоном
Зайвий раз доводить, що ІТ-тівці крім програмування в інших питаннях трошки туплять. При наявності бабла і навіть невеликих комунікативних навичок, вже давно могли би звідси чкурнути😎
багато людей не готові платити взятки. Наянвість бабла не обов'язково означає що людина має бути м..даком
Та просити вони МОЖУТЬ ХОЧ 3 ляма, але ХТО їм дасть в країні, звідки массово тікають не тільки інвештори, а і власний "патріотичний нарід"? Ось питання. Так само і ви за свою ,"європегейську" кавалірку в єпенях ( на Левандівці) будете в майбутньому просити і просити скільки влізе, але бажаючих буде "зіро". Яку КОЛИСЬ, МОЖЛИВО, якимось чудом таки добудують, а головне здадуть в експлуатацію із ВСІМА КОМУНІКАЦІЯМИ . Про Рієл взагалі читали, що розумні люди пишуть?
"Перед тим, як інвестувати в новобудову Ріела проаналізуйте різні джерела і відгуки про цю кантору. Якщо дуже хочеться страждати, псувати собі нерви, вимагати надання елементарних послуг, сидіти без світла, без води у будинках, які давно здали в експлуатацію, тоді ця компанія саме для вас!!" https://forum.domik.ua/zhk-shengen-lvv- ... 38-40.html - То ж почитайте дорогенький.
Востаннє редагувалось roberto dark в П'ят 05 сер, 2022 15:25, всього редагувалось 1 раз.
«Якщо порівняти з лютим – початком повномасштабного вторгнення,то тепер попит на оренду житла різко впав. Якщо орендарі і є, то вони вже обирають комфортне житло за відповідні гроші. Пропозицій достатньо. Мало пропозиції дешевого житла – п’ять-шість тисяч гривень за місячну оренду. А вже від 6 до 12 тисяч вибір є», – розповідає вона.
«Як мокре горить», – так характеризує нинішній ринок нерухомості у Львові рієлтор із агентства «Галицька нерухомість» Роман Юськів.
«Так і кажу: як мокре горить. Це найбільше підходить для опису активності теперішнього ринку нерухомості у Львові. Десь трошки щось є, десь хтось щось дивиться. Інколи щось недороге десь хтось і купить. Але в цілому застій. Комерційну оренду зараз «вибив» курс долара, і ніхто не знає, як розвивати бізнес, що робити. Ринок оренди житла сяк-так живий, але вже немає того ажіотажу, що був раніше. Зараз важко здати в оренду об’єкт, який трохи дорожчий за інші», – каже він. https://tvoemisto.tv/exclusive/yak_mokr ... 35634.html
Передумов для пожвавлення ринку нерухомості рієлтор із агентства «Галицька нерухомість» не бачить і стверджує, що для цього потрібні гроші. А наразі частина клієнтів із комерційного сектору оренди платить 50% від довоєнних сум.
«Для пожвавлення ринку я не бачу передумов. Він оживе тоді, коли будуть гроші. А звідки їм узятися? Хіба що ІТ-компанії і заощадження людей, які закінчуються за місяць-два. Якщо дивитися на комерційний ринок, то аптеки, продуктові магазини ще нормально тримаються, бо платять з оренди. А компанії, які були залучені до продажу будівельних матеріалів, намагаються торгуватися з орендодавцями і платити 50% від довоєнних сум. Багато хто закриває бізнес, дехто намагається відкривати новий, вважаючи, що зараз для цього саме той час, аби підтримати державу», – підсумовує Роман Юськів.
бідолашні експерти разом з ріелторами щось дуже різко засумували і навіть визнали те, що було видно неозброєним оком ще кілька місяців тому