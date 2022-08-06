Додано: Вів 09 сер, 2022 11:23

Успіх написав: jump написав: бідолашні експерти разом з ріелторами щось дуже різко засумували і навіть визнали те, що було видно неозброєним оком ще кілька місяців тому бідолашні експерти разом з ріелторами щось дуже різко засумували і навіть визнали те, що було видно неозброєним оком ще кілька місяців тому

Я чудово розуміють це☝️ і майже, зовсім не розумію цього >>>>>

"- найдешевша(43м2) - 2,3лями!" Яке тільки напівзбудоване!!! Карл!!!



Як так?

На що вони сподіваються?

Їм потрібно було або зразу мінімальну ціну поставити, або нової(останньої) черги не починати/заморозити!

Це ж 1330$/м2 в ще далеко не завершеному!Карл!!! В теперішній час! Карл!!!



Реально прайс потрібно на 2 ділити і покупцеві руку цілувати!!! За те - що покупець інвестує в ТАКИЙ ЧАС І В НЕЗАВЕРШЕНЕ БУДІВНИЦТВО!!! Я чудово розуміють це☝️ і майже, зовсім не розумію цього >>>>>"- найдешевша(43м2) - 2,3лями!" Яке тільки напівзбудоване!!! Карл!!!Як так?На що вони сподіваються?Їм потрібно було або зразу мінімальну ціну поставити, або нової(останньої) черги не починати/заморозити!Це ж 1330$/м2 в ще далеко не завершеному!Карл!!! В теперішній час! Карл!!!Реально прайс потрібно на 2 ділити і покупцеві руку цілувати!!! За те - що покупець інвестує в ТАКИЙ ЧАС І В НЕЗАВЕРШЕНЕ БУДІВНИЦТВО!!!

Неможливо забудівельникам в теперішніх умовах ціну «ділити на два».Арматура-металопрокат. Зараз 38000-60000грн за тону. Рік назад було орієнтовно 25000-40000Грн за тону.Пальне, щоб все доставити. Було 26-29грн залітр, а зараз 50-53грн.Аналогічно ремонтНаступні ціни із вказанням : рік назад і зараз:-Гіпсокартон 12. Був 133грн за лист, зараз 480-520грн і то під замовлення.- ізогіпс/сатенгіпс. Було 130-140, зараз 280грн.- фарба на стелю dufa superweiwse 10л. Було 1021грн, зараз 1699грн.- плитка 120*60 була 459грн, а зараз 1299грн і то під замовлення.!!! Во.Аналіз по тому, що купив рік назад і щоб сьогодні міг купити.От на опалення пішло 2600$, по курсу 27грн (70200грн), і зараз 2600$, але по курсу 39грн, це 101400грн.Відповідно НЕ в змозі забудівельник. В теперішніх умовах втримати ціни чи скинути, адже собівартість росте. Відповідно житло стає недоступним. Кількість операцій купівлі/продажу різко зменшується. Люди зараз в очікуванні, лише одного: закінчення війни.Так само, якщо я на 55м витратив 8500$ на матеріали, то це було 230000грн, то зараз в 8500$, або 331000грн, аж ніяк не влізусь. Відповідно, при продажі варто враховувати не те, що витратив рік назад, а те, що сьогодні б витратив. І виходять непосильні суми для українських зарплат.А меблі.. ціни космос. Всі плити, фурнітура є імпортними. Все підвязано до курсу долара чи євро. І на додачу десь зараз мають запровадити +10% на весь імпорт. А значить, все знову зросте у ціні.А для того, щоб здавати в оренду ще потрібна і техніка.Тобто, якщо є квартира з ремонтом, то потрібно і меблі і техніку, щоб почати здавати в оренду. А це виходить ще витратити біля 150-200 тис, щоб почати отримувати прибуток. І то в у випадку, якщо вдасться швидко знайти орендарів, які за 1-2 місяці все не знищать..«Ціни ростуть як на дріжджах».