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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 939940941942
Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 07:59

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  jump написав:Розпочато продаж квартир у новому будинку Б11 сучасного ЖК «Greenville Park Lviv»!

Так, це два кроки від моєї квіточки))
  jump написав:❤️Знижка 5% для військових та переселенців

знижка!))))
Нє, щоб хоч 20%!

Але вони будують(дружина доповідає) - не заморожують!

Зараз гляну, які там ціни - але думаю, що менше 1,5ляма грн за однуху там нема!

п.с.
Глянув)) - найдешевша(43м2) - 2,3лями! :lol:
https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-greenvil ... 1%96%D0%B2
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ! :lol:
Востаннє редагувалось Успіх в Сер 03 сер, 2022 18:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 15:07

  Bolt написав:
  jump написав:
знайомі ойтішнеги кип"ятком пісяють по ногах, так бажають чкурнути зі Львова. Лише чекають відкриття кордонів. За їх словами - заграли тривоги, повістки, розлука із рідними/тривога за рідними, воєнкоми з повістками (дехто практично не виходить з хати аби випадково не потрапити під роздачу), невизначеність у майбутньому, втрата контрактів/замовлень від зарубіжних патнерів, зниження зп :shock: не треба їм ні квартир ні будинків. Усе б спродали і чкурнули. У декого уже сім’ї закордоном :?

Зайвий раз доводить, що ІТ-тівці крім програмування в інших питаннях трошки туплять. При наявності бабла і навіть невеликих комунікативних навичок, вже давно могли би звідси чкурнути😎

багато людей не готові платити взятки. Наянвість бабла не обов'язково означає що людина має бути м..даком
dinozavrik
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 04:27

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!


ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!© :D
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 15:13

Та просити вони МОЖУТЬ ХОЧ 3 ляма, але ХТО їм дасть в країні, звідки массово тікають не тільки інвештори, а і власний "патріотичний нарід"? Ось питання. Так само і ви за свою ,"європегейську" кавалірку в єпенях ( на Левандівці) будете в майбутньому просити і просити скільки влізе, але бажаючих буде "зіро". Яку КОЛИСЬ, МОЖЛИВО, якимось чудом таки добудують, а головне здадуть в експлуатацію із ВСІМА КОМУНІКАЦІЯМИ . Про Рієл взагалі читали, що розумні люди пишуть?

"Перед тим, як інвестувати в новобудову Ріела проаналізуйте різні джерела і відгуки про цю кантору. Якщо дуже хочеться страждати, псувати собі нерви, вимагати надання елементарних послуг, сидіти без світла, без води у будинках, які давно здали в експлуатацію, тоді ця компанія саме для вас!!"
https://forum.domik.ua/zhk-shengen-lvv- ... 38-40.html - То ж почитайте дорогенький.
Востаннє редагувалось roberto dark в П'ят 05 сер, 2022 15:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 15:24

Ще місяць-два!

roberto dark
Ну от, коли вилетять перші ластівки з першої черги/виставлять в оренду/ - от тоді можна і побачити реалії!

Тож, пІдОждем :D
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 20:27

Плачі та скиглення:-)

Попит на оренду житла у Львові різко знизився, – експертка з нерухомості
У цілому на ринку оренду нині застій.
https://tvoemisto.tv/news/popyt_na_oren ... 35654.html

«Якщо порівняти з лютим – початком повномасштабного вторгнення,то тепер попит на оренду житла різко впав. Якщо орендарі і є, то вони вже обирають комфортне житло за відповідні гроші. Пропозицій достатньо. Мало пропозиції дешевого житла – п’ять-шість тисяч гривень за місячну оренду. А вже від 6 до 12 тисяч вибір є», – розповідає вона.

«Як мокре горить», – так характеризує нинішній ринок нерухомості у Львові рієлтор із агентства «Галицька нерухомість» Роман Юськів.

«Так і кажу: як мокре горить. Це найбільше підходить для опису активності теперішнього ринку нерухомості у Львові. Десь трошки щось є, десь хтось щось дивиться. Інколи щось недороге десь хтось і купить. Але в цілому застій. Комерційну оренду зараз «вибив» курс долара, і ніхто не знає, як розвивати бізнес, що робити. Ринок оренди житла сяк-так живий, але вже немає того ажіотажу, що був раніше. Зараз важко здати в оренду об’єкт, який трохи дорожчий за інші», – каже він.
https://tvoemisto.tv/exclusive/yak_mokr ... 35634.html

Передумов для пожвавлення ринку нерухомості рієлтор із агентства «Галицька нерухомість» не бачить і стверджує, що для цього потрібні гроші. А наразі частина клієнтів із комерційного сектору оренди платить 50% від довоєнних сум.

«Для пожвавлення ринку я не бачу передумов. Він оживе тоді, коли будуть гроші. А звідки їм узятися? Хіба що ІТ-компанії і заощадження людей, які закінчуються за місяць-два. Якщо дивитися на комерційний ринок, то аптеки, продуктові магазини ще нормально тримаються, бо платять з оренди. А компанії, які були залучені до продажу будівельних матеріалів, намагаються торгуватися з орендодавцями і платити 50% від довоєнних сум. Багато хто закриває бізнес, дехто намагається відкривати новий, вважаючи, що зараз для цього саме той час, аби підтримати державу», – підсумовує Роман Юськів.

бідолашні експерти разом з ріелторами щось дуже різко засумували і навіть визнали те, що було видно неозброєним оком ще кілька місяців тому 8)
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 22:01

Зупиніть планету, я зійду!©)))

  jump написав:бідолашні експерти разом з ріелторами щось дуже різко засумували і навіть визнали те, що було видно неозброєним оком ще кілька місяців тому

Я чудово розуміють це☝️ і майже, зовсім не розумію цього >>>>>
"- найдешевша(43м2) - 2,3лями!" Яке тільки напівзбудоване!!! Карл!!!

Як так?
На що вони сподіваються?
Їм потрібно було або зразу мінімальну ціну поставити, або нової(останньої) черги не починати/заморозити!
Це ж 1330$/м2 в ще далеко не завершеному!Карл!!! В теперішній час! Карл!!!

Реально прайс потрібно на 2 ділити і покупцеві руку цілувати!!! За те - що покупець інвестує в ТАКИЙ ЧАС І В НЕЗАВЕРШЕНЕ БУДІВНИЦТВО!!!
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 15:25

  jump написав:\\\

бідолашні експерти разом з ріелторами щось дуже різко засумували і навіть визнали те, що було видно неозброєним оком ще кілька місяців тому 8)

Ну так до последнего надеялись, что понаехи со всяких Днепров будут "до победного" -- т.е. еще год/два платить двойные/тройные цены -- причем в валюте.
А понаехи тоже не совсем неадекватами оказались: месяца два/три "в безопасности" посидели, репы почесали -- и почесали по более адекватным регионам :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 11:23

  Успіх написав:
  jump написав:бідолашні експерти разом з ріелторами щось дуже різко засумували і навіть визнали те, що було видно неозброєним оком ще кілька місяців тому

Я чудово розуміють це☝️ і майже, зовсім не розумію цього >>>>>
"- найдешевша(43м2) - 2,3лями!" Яке тільки напівзбудоване!!! Карл!!!

Як так?
На що вони сподіваються?
Їм потрібно було або зразу мінімальну ціну поставити, або нової(останньої) черги не починати/заморозити!
Це ж 1330$/м2 в ще далеко не завершеному!Карл!!! В теперішній час! Карл!!!

Реально прайс потрібно на 2 ділити і покупцеві руку цілувати!!! За те - що покупець інвестує в ТАКИЙ ЧАС І В НЕЗАВЕРШЕНЕ БУДІВНИЦТВО!!!


Неможливо забудівельникам в теперішніх умовах ціну «ділити на два».



Арматура-металопрокат. Зараз 38000-60000грн за тону. Рік назад було орієнтовно 25000-40000Грн за тону.
Пальне, щоб все доставити. Було 26-29грн залітр, а зараз 50-53грн.


Аналогічно ремонт
Наступні ціни із вказанням : рік назад і зараз:
-Гіпсокартон 12. Був 133грн за лист, зараз 480-520грн і то під замовлення.
- ізогіпс/сатенгіпс. Було 130-140, зараз 280грн.
- фарба на стелю dufa superweiwse 10л. Було 1021грн, зараз 1699грн.
- плитка 120*60 була 459грн, а зараз 1299грн і то під замовлення.!!! Во.
Аналіз по тому, що купив рік назад і щоб сьогодні міг купити.

От на опалення пішло 2600$, по курсу 27грн (70200грн), і зараз 2600$, але по курсу 39грн, це 101400грн.


Відповідно НЕ в змозі забудівельник. В теперішніх умовах втримати ціни чи скинути, адже собівартість росте. Відповідно житло стає недоступним. Кількість операцій купівлі/продажу різко зменшується. Люди зараз в очікуванні, лише одного: закінчення війни.

Так само, якщо я на 55м витратив 8500$ на матеріали, то це було 230000грн, то зараз в 8500$, або 331000грн, аж ніяк не влізусь. Відповідно, при продажі варто враховувати не те, що витратив рік назад, а те, що сьогодні б витратив. І виходять непосильні суми для українських зарплат.

А меблі.. ціни космос. Всі плити, фурнітура є імпортними. Все підвязано до курсу долара чи євро. І на додачу десь зараз мають запровадити +10% на весь імпорт. А значить, все знову зросте у ціні.

А для того, щоб здавати в оренду ще потрібна і техніка.
Тобто, якщо є квартира з ремонтом, то потрібно і меблі і техніку, щоб почати здавати в оренду. А це виходить ще витратити біля 150-200 тис, щоб почати отримувати прибуток. І то в у випадку, якщо вдасться швидко знайти орендарів, які за 1-2 місяці все не знищать..

«Ціни ростуть як на дріжджах».
vasilii
 
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vasilii
то тепер недвіжка буде не 10 а 20 років окуплятись...
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