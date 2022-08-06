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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 940941942943
Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 10:04

  jump написав:
  greenozon написав:vasilii
то тепер недвіжка буде не 10 а 20 років окуплятись...


Звісно, ринок нерухомості рано чи пізно звикається з будь-якою ситуацією. І якщо термін окупності об'єктів на ринку вже вимірюється трьома десятиліттями, то щось має статися: або вартість оренди зрости, або ціни продажів знизитися.
https://zn.ua/ukr/finances/vlasniki-nal ... vijde.html



До речі, інформація для «долярчика». Ремонт в 55 метрах обійшовся в перерахунку на метр , 280дол/за метр. Використано не дешеві матеріали, опалення із теплими підлогами, і робота. «Все до шурупчика» маю на списку із чеками та цінами для порівняння.
Це орієнтир до якого, +/- можна прицінюватися при плануванні ремонту.


А здача в оренду- це зараз дуже пасивний прибуток. Вложити тис, 60 в однушку і отримувати 250дол місячно… хотя це є зараз 9500 грн. Досить таки непогано.
Хтось скаже- та ну нафіг, адже завеликі гроші вложено. Але, є такі що мають і 6-8 таких об’єктів, бо не мали куди вложитись, і помісячно на виході у них уже зовсім інша сама виходить.
Все залежить від можливостей та того до чого прагнуть.
vasilii
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 12:31

  vasilii написав:

До речі, інформація для «долярчика». Ремонт в 55 метрах обійшовся в перерахунку на метр , 280дол/за метр. Використано не дешеві матеріали, опалення із теплими підлогами, і робота. «Все до шурупчика» маю на списку із чеками та цінами для порівняння.
Це орієнтир до якого, +/- можна прицінюватися при плануванні ремонту.


А здача в оренду- це зараз дуже пасивний прибуток. Вложити тис, 60 в однушку і отримувати 250дол місячно… хотя це є зараз 9500 грн. Досить таки непогано.
Хтось скаже- та ну нафіг, адже завеликі гроші вложено. Але, є такі що мають і 6-8 таких об’єктів, бо не мали куди вложитись, і помісячно на виході у них уже зовсім інша сама виходить.
Все залежить від можливостей та того до чого прагнуть.

Матеріали у Львові купляли - в Епіцентрі, Новій лінії? Майстри скільки % від вказаної сумми взяли за роботу ? Меблі , та техніка яких виробників?
roberto dark
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 13:08

  roberto dark написав:
  vasilii написав:

До речі, інформація для «долярчика». Ремонт в 55 метрах обійшовся в перерахунку на метр , 280дол/за метр. Використано не дешеві матеріали, опалення із теплими підлогами, і робота. «Все до шурупчика» маю на списку із чеками та цінами для порівняння.
Це орієнтир до якого, +/- можна прицінюватися при плануванні ремонту.


А здача в оренду- це зараз дуже пасивний прибуток. Вложити тис, 60 в однушку і отримувати 250дол місячно… хотя це є зараз 9500 грн. Досить таки непогано.
Хтось скаже- та ну нафіг, адже завеликі гроші вложено. Але, є такі що мають і 6-8 таких об’єктів, бо не мали куди вложитись, і помісячно на виході у них уже зовсім інша сама виходить.
Все залежить від можливостей та того до чого прагнуть.

Матеріали у Львові купляли - в Епіцентрі, Новій лінії? Майстри скільки % від вказаної сумми взяли за роботу ? Меблі , та техніка яких виробників?

В племінника дружини десь тиждень назад встановлювали кондеціонер.Взяли за роботу 6кг.(Другий поверх) Я звичайно розумію , що він ІТвець за день стільки заробляє. За що стільки?!!! Просверлити три дірки в стіні для труб і дроту і вісім закріпити два кронштейни і внутрішній блок?!
Bolt
 
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