Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
greenozon написав:vasilii то тепер недвіжка буде не 10 а 20 років окуплятись...
Звісно, ринок нерухомості рано чи пізно звикається з будь-якою ситуацією. І якщо термін окупності об'єктів на ринку вже вимірюється трьома десятиліттями, то щось має статися: або вартість оренди зрости, або ціни продажів знизитися. https://zn.ua/ukr/finances/vlasniki-nal ... vijde.html
До речі, інформація для «долярчика». Ремонт в 55 метрах обійшовся в перерахунку на метр , 280дол/за метр. Використано не дешеві матеріали, опалення із теплими підлогами, і робота. «Все до шурупчика» маю на списку із чеками та цінами для порівняння. Це орієнтир до якого, +/- можна прицінюватися при плануванні ремонту.
А здача в оренду- це зараз дуже пасивний прибуток. Вложити тис, 60 в однушку і отримувати 250дол місячно… хотя це є зараз 9500 грн. Досить таки непогано. Хтось скаже- та ну нафіг, адже завеликі гроші вложено. Але, є такі що мають і 6-8 таких об’єктів, бо не мали куди вложитись, і помісячно на виході у них уже зовсім інша сама виходить. Все залежить від можливостей та того до чого прагнуть.
До речі, інформація для «долярчика». Ремонт в 55 метрах обійшовся в перерахунку на метр , 280дол/за метр. Використано не дешеві матеріали, опалення із теплими підлогами, і робота. «Все до шурупчика» маю на списку із чеками та цінами для порівняння. Це орієнтир до якого, +/- можна прицінюватися при плануванні ремонту.
А здача в оренду- це зараз дуже пасивний прибуток. Вложити тис, 60 в однушку і отримувати 250дол місячно… хотя це є зараз 9500 грн. Досить таки непогано. Хтось скаже- та ну нафіг, адже завеликі гроші вложено. Але, є такі що мають і 6-8 таких об’єктів, бо не мали куди вложитись, і помісячно на виході у них уже зовсім інша сама виходить. Все залежить від можливостей та того до чого прагнуть.
Матеріали у Львові купляли - в Епіцентрі, Новій лінії? Майстри скільки % від вказаної сумми взяли за роботу ? Меблі , та техніка яких виробників?
До речі, інформація для «долярчика». Ремонт в 55 метрах обійшовся в перерахунку на метр , 280дол/за метр. Використано не дешеві матеріали, опалення із теплими підлогами, і робота. «Все до шурупчика» маю на списку із чеками та цінами для порівняння. Це орієнтир до якого, +/- можна прицінюватися при плануванні ремонту.
А здача в оренду- це зараз дуже пасивний прибуток. Вложити тис, 60 в однушку і отримувати 250дол місячно… хотя це є зараз 9500 грн. Досить таки непогано. Хтось скаже- та ну нафіг, адже завеликі гроші вложено. Але, є такі що мають і 6-8 таких об’єктів, бо не мали куди вложитись, і помісячно на виході у них уже зовсім інша сама виходить. Все залежить від можливостей та того до чого прагнуть.
Матеріали у Львові купляли - в Епіцентрі, Новій лінії? Майстри скільки % від вказаної сумми взяли за роботу ? Меблі , та техніка яких виробників?
В племінника дружини десь тиждень назад встановлювали кондеціонер.Взяли за роботу 6кг.(Другий поверх) Я звичайно розумію , що він ІТвець за день стільки заробляє. За що стільки?!!! Просверлити три дірки в стіні для труб і дроту і вісім закріпити два кронштейни і внутрішній блок?!
roberto dark написав: Матеріали у Львові купляли - в Епіцентрі, Новій лінії? Майстри скільки % від вказаної сумми взяли за роботу ? Меблі , та техніка яких виробників?
В племінника дружини десь тиждень назад встановлювали кондеціонер.Взяли за роботу 6кг.(Другий поверх) Я звичайно розумію , що він ІТвець за день стільки заробляє. За що стільки?!!! Просверлити три дірки в стіні для труб і дроту і вісім закріпити два кронштейни і внутрішній блок?!
Услуга "прокатило" в чеке -- монтаж всю жизнь сотку был...
Тенденції на ринках первинного та вторинного житла дають невтішну картину. Ці ринки більш мертві, ніж живі, каже Сергій Костецький.
"У первинного ринку, звичайно, катастрофічна ситуація. Зараз жодна притомна людина не купить квартиру на первинному етапі будівництва. У забудовників вже в принципі немає грошей. Люди не купують квартири, грошей немає, і що найгірше - сильно зросла собівартість. Здорожчали матеріали , паливо, виріс курс долара. У забудовників ситуація катастрофічна. Якщо хтось і добудовує об'єкти, то тільки ті, які вже практично готові. Решта - я навіть не знаю, як буде. Буде багато заморожених об'єктів, багато проблем", - каже експерт.
Крім того, на експертну думку, незабаром розпочнуться проблеми з квартирами, купленими в іпотеку. Цілком можливо, що великі відсотки і втрата джерела доходів змусить українців масово позбавлятися такого житла.
"Українці не зможуть платити нові відсотки за кредитами, тому з'явиться у продажу дуже багато і автомобілів, і квартир. Це будуть готові квартири в новобудовах або з переуступкою контрактів. Але це буде дуже велика маса квартир, бо люди не зможуть тягнути відсотки", - висловив свою думку у ЗМІ експерт із нерухомості Ярослав Цуканов.
Що ж до вторинного ринку, то на думку Сергія Костецького, він також більш мертвий, ніж живий. Рідко купують житло собі, переважно - дарування, обмін.
"Ну і якщо ви хочете купити квартиру на вторинному ринку, то вона виявиться дешевшою за квартиру в сусідньому будинку на "первинці". В основному, з вторинного ринку пропозиція пішла, залишилося відсотків 20 тієї пропозиції, що було. Є пропозиції інші, але там ціни неадекватні і такі квартири ніхто не купує", - каже експерт. https://ua.korrespondent.net/articles/4 ... e-padinnia
До речі, інформація для «долярчика». Ремонт в 55 метрах обійшовся в перерахунку на метр , 280дол/за метр. Використано не дешеві матеріали, опалення із теплими підлогами, і робота. «Все до шурупчика» маю на списку із чеками та цінами для порівняння. Це орієнтир до якого, +/- можна прицінюватися при плануванні ремонту.
А здача в оренду- це зараз дуже пасивний прибуток. Вложити тис, 60 в однушку і отримувати 250дол місячно… хотя це є зараз 9500 грн. Досить таки непогано. Хтось скаже- та ну нафіг, адже завеликі гроші вложено. Але, є такі що мають і 6-8 таких об’єктів, бо не мали куди вложитись, і помісячно на виході у них уже зовсім інша сама виходить. Все залежить від можливостей та того до чого прагнуть.
Матеріали у Львові купляли - в Епіцентрі, Новій лінії? Майстри скільки % від вказаної сумми взяли за роботу ? Меблі , та техніка яких виробників?
Забув уточнити: лише ремонт, без меблів та без побутової техніки. Без кондиціонера. Ремонт, 280дол на метр і з них 30% є оплатою ща роботу.
Не з епіцентру лише: Душова, замовлялась під мої розміри і плитка 52м. КВ.