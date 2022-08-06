Додано: Сер 10 сер, 2022 18:12

Проблеми на ринках не вщухаютьТенденції на ринках первинного та вторинного житла дають невтішну картину. Ці ринки більш мертві, ніж живі, каже Сергій Костецький."У первинного ринку, звичайно, катастрофічна ситуація. Зараз жодна притомна людина не купить квартиру на первинному етапі будівництва. У забудовників вже в принципі немає грошей. Люди не купують квартири, грошей немає, і що найгірше - сильно зросла собівартість. Здорожчали матеріали , паливо, виріс курс долара. У забудовників ситуація катастрофічна. Якщо хтось і добудовує об'єкти, то тільки ті, які вже практично готові. Решта - я навіть не знаю, як буде. Буде багато заморожених об'єктів, багато проблем", - каже експерт.Крім того, на експертну думку, незабаром розпочнуться проблеми з квартирами, купленими в іпотеку. Цілком можливо, що великі відсотки і втрата джерела доходів змусить українців масово позбавлятися такого житла."Українці не зможуть платити нові відсотки за кредитами, тому з'явиться у продажу дуже багато і автомобілів, і квартир. Це будуть готові квартири в новобудовах або з переуступкою контрактів. Але це буде дуже велика маса квартир, бо люди не зможуть тягнути відсотки", - висловив свою думку у ЗМІ експерт із нерухомості Ярослав Цуканов.Що ж до вторинного ринку, то на думку Сергія Костецького, він також більш мертвий, ніж живий. Рідко купують житло собі, переважно - дарування, обмін."Ну і якщо ви хочете купити квартиру на вторинному ринку, то вона виявиться дешевшою за квартиру в сусідньому будинку на "первинці". В основному, з вторинного ринку пропозиція пішла, залишилося відсотків 20 тієї пропозиції, що було. Є пропозиції інші, але там ціни неадекватні і такі квартири ніхто не купує", - каже експерт.