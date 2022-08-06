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Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 940941942943
Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 10:04

  jump написав:
  greenozon написав:vasilii
то тепер недвіжка буде не 10 а 20 років окуплятись...


Звісно, ринок нерухомості рано чи пізно звикається з будь-якою ситуацією. І якщо термін окупності об'єктів на ринку вже вимірюється трьома десятиліттями, то щось має статися: або вартість оренди зрости, або ціни продажів знизитися.
https://zn.ua/ukr/finances/vlasniki-nal ... vijde.html



До речі, інформація для «долярчика». Ремонт в 55 метрах обійшовся в перерахунку на метр , 280дол/за метр. Використано не дешеві матеріали, опалення із теплими підлогами, і робота. «Все до шурупчика» маю на списку із чеками та цінами для порівняння.
Це орієнтир до якого, +/- можна прицінюватися при плануванні ремонту.


А здача в оренду- це зараз дуже пасивний прибуток. Вложити тис, 60 в однушку і отримувати 250дол місячно… хотя це є зараз 9500 грн. Досить таки непогано.
Хтось скаже- та ну нафіг, адже завеликі гроші вложено. Але, є такі що мають і 6-8 таких об’єктів, бо не мали куди вложитись, і помісячно на виході у них уже зовсім інша сама виходить.
Все залежить від можливостей та того до чого прагнуть.
vasilii
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 12:31

  vasilii написав:

До речі, інформація для «долярчика». Ремонт в 55 метрах обійшовся в перерахунку на метр , 280дол/за метр. Використано не дешеві матеріали, опалення із теплими підлогами, і робота. «Все до шурупчика» маю на списку із чеками та цінами для порівняння.
Це орієнтир до якого, +/- можна прицінюватися при плануванні ремонту.


А здача в оренду- це зараз дуже пасивний прибуток. Вложити тис, 60 в однушку і отримувати 250дол місячно… хотя це є зараз 9500 грн. Досить таки непогано.
Хтось скаже- та ну нафіг, адже завеликі гроші вложено. Але, є такі що мають і 6-8 таких об’єктів, бо не мали куди вложитись, і помісячно на виході у них уже зовсім інша сама виходить.
Все залежить від можливостей та того до чого прагнуть.

Матеріали у Львові купляли - в Епіцентрі, Новій лінії? Майстри скільки % від вказаної сумми взяли за роботу ? Меблі , та техніка яких виробників?
roberto dark
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 13:08

  roberto dark написав:
  vasilii написав:

До речі, інформація для «долярчика». Ремонт в 55 метрах обійшовся в перерахунку на метр , 280дол/за метр. Використано не дешеві матеріали, опалення із теплими підлогами, і робота. «Все до шурупчика» маю на списку із чеками та цінами для порівняння.
Це орієнтир до якого, +/- можна прицінюватися при плануванні ремонту.


А здача в оренду- це зараз дуже пасивний прибуток. Вложити тис, 60 в однушку і отримувати 250дол місячно… хотя це є зараз 9500 грн. Досить таки непогано.
Хтось скаже- та ну нафіг, адже завеликі гроші вложено. Але, є такі що мають і 6-8 таких об’єктів, бо не мали куди вложитись, і помісячно на виході у них уже зовсім інша сама виходить.
Все залежить від можливостей та того до чого прагнуть.

Матеріали у Львові купляли - в Епіцентрі, Новій лінії? Майстри скільки % від вказаної сумми взяли за роботу ? Меблі , та техніка яких виробників?

В племінника дружини десь тиждень назад встановлювали кондеціонер.Взяли за роботу 6кг.(Другий поверх) Я звичайно розумію , що він ІТвець за день стільки заробляє. За що стільки?!!! Просверлити три дірки в стіні для труб і дроту і вісім закріпити два кронштейни і внутрішній блок?!
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 15:26

  Bolt написав:
  roberto dark написав: Матеріали у Львові купляли - в Епіцентрі, Новій лінії? Майстри скільки % від вказаної сумми взяли за роботу ? Меблі , та техніка яких виробників?

В племінника дружини десь тиждень назад встановлювали кондеціонер.Взяли за роботу 6кг.(Другий поверх) Я звичайно розумію , що він ІТвець за день стільки заробляє. За що стільки?!!! Просверлити три дірки в стіні для труб і дроту і вісім закріпити два кронштейни і внутрішній блок?!

Услуга "прокатило" в чеке -- монтаж всю жизнь сотку был...
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 18:12

Ринок нерухомості в Україні продовжує падіння

Проблеми на ринках не вщухають

Тенденції на ринках первинного та вторинного житла дають невтішну картину. Ці ринки більш мертві, ніж живі, каже Сергій Костецький.

"У первинного ринку, звичайно, катастрофічна ситуація. Зараз жодна притомна людина не купить квартиру на первинному етапі будівництва. У забудовників вже в принципі немає грошей. Люди не купують квартири, грошей немає, і що найгірше - сильно зросла собівартість. Здорожчали матеріали , паливо, виріс курс долара. У забудовників ситуація катастрофічна. Якщо хтось і добудовує об'єкти, то тільки ті, які вже практично готові. Решта - я навіть не знаю, як буде. Буде багато заморожених об'єктів, багато проблем", - каже експерт.

Крім того, на експертну думку, незабаром розпочнуться проблеми з квартирами, купленими в іпотеку. Цілком можливо, що великі відсотки і втрата джерела доходів змусить українців масово позбавлятися такого житла.

"Українці не зможуть платити нові відсотки за кредитами, тому з'явиться у продажу дуже багато і автомобілів, і квартир. Це будуть готові квартири в новобудовах або з переуступкою контрактів. Але це буде дуже велика маса квартир, бо люди не зможуть тягнути відсотки", - висловив свою думку у ЗМІ експерт із нерухомості Ярослав Цуканов.

Що ж до вторинного ринку, то на думку Сергія Костецького, він також більш мертвий, ніж живий. Рідко купують житло собі, переважно - дарування, обмін.

"Ну і якщо ви хочете купити квартиру на вторинному ринку, то вона виявиться дешевшою за квартиру в сусідньому будинку на "первинці". В основному, з вторинного ринку пропозиція пішла, залишилося відсотків 20 тієї пропозиції, що було. Є пропозиції інші, але там ціни неадекватні і такі квартири ніхто не купує", - каже експерт.
https://ua.korrespondent.net/articles/4 ... e-padinnia
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 10:08

  roberto dark написав:
  vasilii написав:

До речі, інформація для «долярчика». Ремонт в 55 метрах обійшовся в перерахунку на метр , 280дол/за метр. Використано не дешеві матеріали, опалення із теплими підлогами, і робота. «Все до шурупчика» маю на списку із чеками та цінами для порівняння.
Це орієнтир до якого, +/- можна прицінюватися при плануванні ремонту.


А здача в оренду- це зараз дуже пасивний прибуток. Вложити тис, 60 в однушку і отримувати 250дол місячно… хотя це є зараз 9500 грн. Досить таки непогано.
Хтось скаже- та ну нафіг, адже завеликі гроші вложено. Але, є такі що мають і 6-8 таких об’єктів, бо не мали куди вложитись, і помісячно на виході у них уже зовсім інша сама виходить.
Все залежить від можливостей та того до чого прагнуть.

Матеріали у Львові купляли - в Епіцентрі, Новій лінії? Майстри скільки % від вказаної сумми взяли за роботу ? Меблі , та техніка яких виробників?



Забув уточнити: лише ремонт, без меблів та без побутової техніки. Без кондиціонера.
Ремонт, 280дол на метр і з них 30% є оплатою ща роботу.

Не з епіцентру лише: Душова, замовлялась під мої розміри і плитка 52м. КВ.
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 11:50

  vasilii написав:
  roberto dark написав:
  vasilii написав:

До речі, інформація для «долярчика». Ремонт в 55 метрах обійшовся в перерахунку на метр , 280дол/за метр. Використано не дешеві матеріали, опалення із теплими підлогами, і робота. «Все до шурупчика» маю на списку із чеками та цінами для порівняння.
Це орієнтир до якого, +/- можна прицінюватися при плануванні ремонту.


А здача в оренду- це зараз дуже пасивний прибуток. Вложити тис, 60 в однушку і отримувати 250дол місячно… хотя це є зараз 9500 грн. Досить таки непогано.
Хтось скаже- та ну нафіг, адже завеликі гроші вложено. Але, є такі що мають і 6-8 таких об’єктів, бо не мали куди вложитись, і помісячно на виході у них уже зовсім інша сама виходить.
Все залежить від можливостей та того до чого прагнуть.

Матеріали у Львові купляли - в Епіцентрі, Новій лінії? Майстри скільки % від вказаної сумми взяли за роботу ? Меблі , та техніка яких виробників?



Забув уточнити: лише ремонт, без меблів та без побутової техніки. Без кондиціонера.
Ремонт, 280дол на метр і з них 30% є оплатою ща роботу.

Не з епіцентру лише: Душова, замовлялась під мої розміри і плитка 52м. КВ.

Долярчик за ті гроші хоче 2 смарти з меблями і тенікою зробити

матеріали колосально подорожчали в ціні. вигідніше купити квартиру з ремонтом чим без + зараз цікаві варіанти є, багато людей їдуть за кордон.
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 15:15

  vasilii написав:
  jump написав:
  greenozon написав:vasilii
то тепер недвіжка буде не 10 а 20 років окуплятись...


Звісно, ринок нерухомості рано чи пізно звикається з будь-якою ситуацією. І якщо термін окупності об'єктів на ринку вже вимірюється трьома десятиліттями, то щось має статися: або вартість оренди зрости, або ціни продажів знизитися.
https://zn.ua/ukr/finances/vlasniki-nal ... vijde.html



До речі, інформація для «долярчика». Ремонт в 55 метрах обійшовся в перерахунку на метр , 280дол/за метр. Використано не дешеві матеріали, опалення із теплими підлогами, і робота. «Все до шурупчика» маю на списку із чеками та цінами для порівняння.
Це орієнтир до якого, +/- можна прицінюватися при плануванні ремонту.


А здача в оренду- це зараз дуже пасивний прибуток. Вложити тис, 60 в однушку і отримувати 250дол місячно… хотя це є зараз 9500 грн. Досить таки непогано.
Хтось скаже- та ну нафіг, адже завеликі гроші вложено. Але, є такі що мають і 6-8 таких об’єктів, бо не мали куди вложитись, і помісячно на виході у них уже зовсім інша сама виходить.
Все залежить від можливостей та того до чого прагнуть.

Рік тому ремонт кавалірки на первинці м.Києва в 14,5м2 обійшовся в 160К грн при курсі приблизно ПА27.5
Приблизно $400 м2.
Так що у вас дешево.

6..8 квартир хто має, вложилися може ж таки не на піку цін, тому ROI може буде і не такий страшний, як тут малюють
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 15:54

  flyman написав:
  vasilii написав:
Звісно, ринок нерухомості рано чи пізно звикається з будь-якою ситуацією. І якщо термін окупності об'єктів на ринку вже вимірюється трьома десятиліттями, то щось має статися: або вартість оренди зрости, або ціни продажів знизитися.
https://zn.ua/ukr/finances/vlasniki-nal ... vijde.html



До речі, інформація для «долярчика». Ремонт в 55 метрах обійшовся в перерахунку на метр , 280дол/за метр. Використано не дешеві матеріали, опалення із теплими підлогами, і робота. «Все до шурупчика» маю на списку із чеками та цінами для порівняння.
Це орієнтир до якого, +/- можна прицінюватися при плануванні ремонту.


А здача в оренду- це зараз дуже пасивний прибуток. Вложити тис, 60 в однушку і отримувати 250дол місячно… хотя це є зараз 9500 грн. Досить таки непогано.
Хтось скаже- та ну нафіг, адже завеликі гроші вложено. Але, є такі що мають і 6-8 таких об’єктів, бо не мали куди вложитись, і помісячно на виході у них уже зовсім інша сама виходить.
Все залежить від можливостей та того до чого прагнуть.

Рік тому ремонт кавалірки на первинці м.Києва в 14,5м2 обійшовся в 160К грн при курсі приблизно ПА27.5
Приблизно $400 м2.
Так що у вас дешево.

6..8 квартир хто має, вложилися може ж таки не на піку цін, тому ROI може буде і не такий страшний, як тут малюють[/quote]
Блін та я бабину квартиру по 50 ує за метр відкапіталив(2 роки тому) , правда моя робота, але з врахуванням кухні. Саме дороге 4 двері десь 22 кг, ламінат 12кг, ванна 5 кг, кухня 14 кг.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 16:08

  Bolt написав:Блін та я бабину квартиру по 50 ує за метр відкапіталив(2 роки тому) , правда моя робота, але з врахуванням кухні. Саме дороге 4 двері десь 22 кг, ламінат 12кг, ванна 5 кг, кухня 14 кг.

Бабушатник, своїми руками ... таки трохи не те, в порівнянні із голим паралепіпедом після забудовника.
Це якщо не здирати все до стін і вивозити камазами, а просто освіжити обої/фарбу та навести косметику.
flyman
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