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Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 941942943944
Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 18:45

  flyman написав:
  Bolt написав:Блін та я бабину квартиру по 50 ує за метр відкапіталив(2 роки тому) , правда моя робота, але з врахуванням кухні. Саме дороге 4 двері десь 22 кг, ламінат 12кг, ванна 5 кг, кухня 14 кг.

Бабушатник, своїми руками ... таки трохи не те, в порівнянні із голим паралепіпедом після забудовника.
Це якщо не здирати все до стін і вивозити камазами, а просто освіжити обої/фарбу та навести косметику.

Здирав все до стін і щоб не вивозити Камазами розпихував по смітникам в рідіусі кілометра. Фактично капіталив. Коли зішкробав шпаклівку з однієї стіни, на ній чорною фарбою було написано - Брак. Який полягав в горбі по середині плити десь на сантиметр висотаю. (Скоріш всього на бетонному заводі перевиконували план і лили бетон в нечищену форму.) Короче шліфував стіну болгаркою, щоб не витрачати два мішки ротбанду. На підлозі ніби був ніби нормальний паркет але ями посеред кімнати на 3 см. Тупо на скловату кинули гіпсовостружечні плити і довкола залили бетоном. Посередині просіли за стільки років. По краях довелось збивати, а потім все залити новою стяжк0ю з армосіткою(вирішив все те гівно не вигрібаим, бо точно Камаз би сміття був), з таких же плит були деякі міжкімнатні стіни, які видно ще під час встановлення тріснули посередині з утворенням горбів сантиметра на півтора.Короче або треба було перекладати, або защити гіпсокартоном. Але або багато сміття, або втрачалась площа. Короче рівняв ротьандом і проклеїв сіткою для пінопласту. Ванній цілу стіну зрізав на 2 см, щоб витиснути по ширині ванну і умивальник з тумьою) Короче трахався майже два роки. І після цього якісь πιдар приходить на перегляд і каже, що тут косметичний ремонт. Сдав с другого разу ІТівцю, живе вже 2 роки.
Bolt
 
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