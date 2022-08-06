Додано: Чет 11 сер, 2022 18:45

flyman написав: Bolt написав: Блін та я бабину квартиру по 50 ує за метр відкапіталив(2 роки тому) , правда моя робота, але з врахуванням кухні. Саме дороге 4 двері десь 22 кг, ламінат 12кг, ванна 5 кг, кухня 14 кг. Блін та я бабину квартиру по 50 ує за метр відкапіталив(2 роки тому) , правда моя робота, але з врахуванням кухні. Саме дороге 4 двері десь 22 кг, ламінат 12кг, ванна 5 кг, кухня 14 кг.

Бабушатник, своїми руками ... таки трохи не те, в порівнянні із голим паралепіпедом після забудовника.

Це якщо не здирати все до стін і вивозити камазами, а просто освіжити обої/фарбу та навести косметику. Бабушатник, своїми руками ... таки трохи не те, в порівнянні із голим паралепіпедом після забудовника.Це якщо не здирати все до стін і вивозити камазами, а просто освіжити обої/фарбу та навести косметику.

Здирав все до стін і щоб не вивозити Камазами розпихував по смітникам в рідіусі кілометра. Фактично капіталив. Коли зішкробав шпаклівку з однієї стіни, на ній чорною фарбою було написано - Брак. Який полягав в горбі по середині плити десь на сантиметр висотаю. (Скоріш всього на бетонному заводі перевиконували план і лили бетон в нечищену форму.) Короче шліфував стіну болгаркою, щоб не витрачати два мішки ротбанду. На підлозі ніби був ніби нормальний паркет але ями посеред кімнати на 3 см. Тупо на скловату кинули гіпсовостружечні плити і довкола залили бетоном. Посередині просіли за стільки років. По краях довелось збивати, а потім все залити новою стяжк0ю з армосіткою(вирішив все те гівно не вигрібаим, бо точно Камаз би сміття був), з таких же плит були деякі міжкімнатні стіни, які видно ще під час встановлення тріснули посередині з утворенням горбів сантиметра на півтора.Короче або треба було перекладати, або защити гіпсокартоном. Але або багато сміття, або втрачалась площа. Короче рівняв ротьандом і проклеїв сіткою для пінопласту. Ванній цілу стіну зрізав на 2 см, щоб витиснути по ширині ванну і умивальник з тумьою) Короче трахався майже два роки. І після цього якісь πιдар приходить на перегляд і каже, що тут косметичний ремонт. Сдав с другого разу ІТівцю, живе вже 2 роки.