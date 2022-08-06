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Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 941942943944
Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 18:45

  flyman написав:
  Bolt написав:Блін та я бабину квартиру по 50 ує за метр відкапіталив(2 роки тому) , правда моя робота, але з врахуванням кухні. Саме дороге 4 двері десь 22 кг, ламінат 12кг, ванна 5 кг, кухня 14 кг.

Бабушатник, своїми руками ... таки трохи не те, в порівнянні із голим паралепіпедом після забудовника.
Це якщо не здирати все до стін і вивозити камазами, а просто освіжити обої/фарбу та навести косметику.

Здирав все до стін і щоб не вивозити Камазами розпихував по смітникам в рідіусі кілометра. Фактично капіталив. Коли зішкробав шпаклівку з однієї стіни, на ній чорною фарбою було написано - Брак. Який полягав в горбі по середині плити десь на сантиметр висотаю. (Скоріш всього на бетонному заводі перевиконували план і лили бетон в нечищену форму.) Короче шліфував стіну болгаркою, щоб не витрачати два мішки ротбанду. На підлозі ніби був ніби нормальний паркет але ями посеред кімнати на 3 см. Тупо на скловату кинули гіпсовостружечні плити і довкола залили бетоном. Посередині просіли за стільки років. По краях довелось збивати, а потім все залити новою стяжк0ю з армосіткою(вирішив все те гівно не вигрібаим, бо точно Камаз би сміття був), з таких же плит були деякі міжкімнатні стіни, які видно ще під час встановлення тріснули посередині з утворенням горбів сантиметра на півтора.Короче або треба було перекладати, або защити гіпсокартоном. Але або багато сміття, або втрачалась площа. Короче рівняв ротьандом і проклеїв сіткою для пінопласту. Ванній цілу стіну зрізав на 2 см, щоб витиснути по ширині ванну і умивальник з тумьою) Короче трахався майже два роки. І після цього якісь πιдар приходить на перегляд і каже, що тут косметичний ремонт. Сдав с другого разу ІТівцю, живе вже 2 роки.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 15:40

Вісті з полей:трьоха на Сихові перездана за 13 кг, в принципі був варіант на 14 кг(але переселенці)
Bolt
 
Повідомлень: 1294
З нами з: 09.11.17
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 07:46

Відносно пристойні пропозиції оренди стартують від 4,5 тисяч

  Bolt написав:Вісті з полей:трьоха на Сихові перездана за 13 кг, в принципі був варіант на 14 кг(але переселенці)


Із початком повномасштабного вторгнення українці, що переїжджали на умовно безпечний Захід, скаржилися на захмарні ціни за оренду житла. «Главком» поцікавився, за яку мінімальну суму сьогодні можна винайняти окрему однокімнатну квартиру у Львові.

Так, на найбільшому сайті комерційних оголошень OLX.ua вдалося знайти пропозицію оренди за 2,5 тис. грн. За ці гроші пропонують однокімнатну квартиру у Личаківському районі площею 25 кв. м на першому поверсі двоповерхового будинку.

https://glavcom.ua/economics/personal-m ... 68535.html
vitaliian
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