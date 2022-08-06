RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 942943944945
Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 14:39

  vasilii написав:

Забув уточнити: лише ремонт, без меблів та без побутової техніки. Без кондиціонера.
Ремонт, 280дол на метр і з них 30% є оплатою ща роботу.

Не з епіцентру лише: Душова, замовлялась під мої розміри і плитка 52м. КВ.

В субботу произвел окончательный ремонт со строителями-отделочниками. Квартира новострой,67кв.м. От застройщика котел и батареи, м/п окна, стальная входная дверь и стяжка. Итоговая стоимость ремонта без мебели и техники - 335 долларов/кв.м. Материалы покупались в эпике, агромате, розетке, и пр. Не на все деньги, но выше среднего, думаю. Многое искал с акциями-скидками. Межкомнатные двери Родос, сантехника Roca, смесители Grohe. Частично теплый пол. Два инверторных кондиционера Купер хантер. Вторая входная стальная дверь. Электрофурнитура шнайдер.
Начинался ремонт по курсу 27.2, закончился по 40-41. Оплата строителям составила около 35% от общей стоимости ремонта.
whois2010
 
Повідомлень: 83
З нами з: 15.11.17
Подякував: 19 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 20:11

  whois2010 написав:
  vasilii написав:

Забув уточнити: лише ремонт, без меблів та без побутової техніки. Без кондиціонера.
Ремонт, 280дол на метр і з них 30% є оплатою ща роботу.

Не з епіцентру лише: Душова, замовлялась під мої розміри і плитка 52м. КВ.

В субботу произвел окончательный ремонт со строителями-отделочниками. Квартира новострой,67кв.м. От застройщика котел и батареи, м/п окна, стальная входная дверь и стяжка. Итоговая стоимость ремонта без мебели и техники - 335 долларов/кв.м. Материалы покупались в эпике, агромате, розетке, и пр. Не на все деньги, но выше среднего, думаю. Многое искал с акциями-скидками. Межкомнатные двери Родос, сантехника Roca, смесители Grohe. Частично теплый пол. Два инверторных кондиционера Купер хантер. Вторая входная стальная дверь. Электрофурнитура шнайдер.
Начинался ремонт по курсу 27.2, закончился по 40-41. Оплата строителям составила около 35% от общей стоимости ремонта.

учитывая теперешние обстоятельства, то все остальное - легко потянет на 200 баксов на метр...

да, хорошо жить становится непозволительно дорохо (((
privet_vam
 
Повідомлень: 13
З нами з: 04.06.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 21:14

Підшукав непоганий дизайн для Дрлярекового смарта.Можна не дякувати.
https://www.facebook.com/groups/4507577 ... 648065747/
Bolt
 
Повідомлень: 1303
З нами з: 09.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 942943944945
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: барабашов і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2296, 2297, 2298
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
22974 11890348
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 сер, 2022 00:08
барабашов
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 600, 601, 602
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 09:24
6019 3185265
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 сер, 2022 17:39
flyman
Ціни на нерухомість Одеси. Які перспективи?
elvirakirilenko90 » Суб 06 сер, 2022 13:52
6 371182
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 сер, 2022 13:45
Bolt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.