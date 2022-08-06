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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 942943944945
Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 14:39

  vasilii написав:

Забув уточнити: лише ремонт, без меблів та без побутової техніки. Без кондиціонера.
Ремонт, 280дол на метр і з них 30% є оплатою ща роботу.

Не з епіцентру лише: Душова, замовлялась під мої розміри і плитка 52м. КВ.

В субботу произвел окончательный ремонт со строителями-отделочниками. Квартира новострой,67кв.м. От застройщика котел и батареи, м/п окна, стальная входная дверь и стяжка. Итоговая стоимость ремонта без мебели и техники - 335 долларов/кв.м. Материалы покупались в эпике, агромате, розетке, и пр. Не на все деньги, но выше среднего, думаю. Многое искал с акциями-скидками. Межкомнатные двери Родос, сантехника Roca, смесители Grohe. Частично теплый пол. Два инверторных кондиционера Купер хантер. Вторая входная стальная дверь. Электрофурнитура шнайдер.
Начинался ремонт по курсу 27.2, закончился по 40-41. Оплата строителям составила около 35% от общей стоимости ремонта.
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 20:11

  whois2010 написав:
  vasilii написав:

Забув уточнити: лише ремонт, без меблів та без побутової техніки. Без кондиціонера.
Ремонт, 280дол на метр і з них 30% є оплатою ща роботу.

Не з епіцентру лише: Душова, замовлялась під мої розміри і плитка 52м. КВ.

В субботу произвел окончательный ремонт со строителями-отделочниками. Квартира новострой,67кв.м. От застройщика котел и батареи, м/п окна, стальная входная дверь и стяжка. Итоговая стоимость ремонта без мебели и техники - 335 долларов/кв.м. Материалы покупались в эпике, агромате, розетке, и пр. Не на все деньги, но выше среднего, думаю. Многое искал с акциями-скидками. Межкомнатные двери Родос, сантехника Roca, смесители Grohe. Частично теплый пол. Два инверторных кондиционера Купер хантер. Вторая входная стальная дверь. Электрофурнитура шнайдер.
Начинался ремонт по курсу 27.2, закончился по 40-41. Оплата строителям составила около 35% от общей стоимости ремонта.

учитывая теперешние обстоятельства, то все остальное - легко потянет на 200 баксов на метр...

да, хорошо жить становится непозволительно дорохо (((
privet_vam
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 21:14

Підшукав непоганий дизайн для Дрлярекового смарта.Можна не дякувати.
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Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 15:46

про вартість ремонту...

стяжка самовирівнююча Ферозіт:

два місяци тому - 176 / 195 грн мішок
наразі - 319 грн такий самій мішок

пісі. про інші позиції і їх ціни, а також відсутність дверей, бо власники різних папів карлів і так далі масову частину штовхали в кацапстан, і відповідно мали виробництва по різних харковах та херсонах - поближче до ринку збутту.

про те, чому раптом вони під вогнем не роблять двері - інша історія...

пісі 2. слухайте, а цікаво, власники тих папів карлі наразі де? в манако?
privet_vam
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 16:29

  privet_vam написав:стяжка самовирівнююча Ферозіт:

два місяци тому - 176 / 195 грн мішок
наразі - 319 грн такий самій мішок

пісі. про інші позиції і їх ціни, а також відсутність дверей, бо власники різних папів карлів і так далі масову частину штовхали в кацапстан, і відповідно мали виробництва по різних харковах та херсонах - поближче до ринку збутту.

про те, чому раптом вони під вогнем не роблять двері - інша історія...

пісі 2. слухайте, а цікаво, власники тих папів карлі наразі де? в манако?

Нах тату Карла, ми в центрі в австрохаті ремонт робили ставили брюховицькі двері від Теслі, цілком не гірше.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 16:40

Це, що? Натякають, що рятуватися кожен буде самотужки?!
https://zaxid.net/lvivski_bagatopoverhi ... a_n1548590
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 17:40

  Bolt написав:Це, що? Натякають, що рятуватися кожен буде самотужки?!
https://zaxid.net/lvivski_bagatopoverhi ... a_n1548590

конечно! рекомендую не возвращаться! на немцах хоть в спортзале будет тепло, а тут есть риск что на спортзал ни електрики, ни газа не будет!

при закрытом кордоне выглядит не очень и пахнет принудительной люстрацией зе :mrgreen:
privet_vam
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 10:49

Не все вимірюється в грошах!©

  vitaliian написав: умовно безпечний Захід

Привіт!
А як Ви прокоментуєте те, що я тішусь з того, що підписання Основного договору про власність мого смарту перенесли на весну наступного року? :D
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Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 11:32

  Успіх написав:
  vitaliian написав: умовно безпечний Захід

Привіт!
А як Ви прокоментуєте те, що я тішусь з того, що підписання Основного договору про власність мого смарту перенесли на весну наступного року? :D

Ви зі своїм смартом починаєте нагадувати певного кіногероя:
https://youtu.be/iGRFB_voPXw
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