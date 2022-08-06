Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Забув уточнити: лише ремонт, без меблів та без побутової техніки. Без кондиціонера. Ремонт, 280дол на метр і з них 30% є оплатою ща роботу.
Не з епіцентру лише: Душова, замовлялась під мої розміри і плитка 52м. КВ.
В субботу произвел окончательный ремонт со строителями-отделочниками. Квартира новострой,67кв.м. От застройщика котел и батареи, м/п окна, стальная входная дверь и стяжка. Итоговая стоимость ремонта без мебели и техники - 335 долларов/кв.м. Материалы покупались в эпике, агромате, розетке, и пр. Не на все деньги, но выше среднего, думаю. Многое искал с акциями-скидками. Межкомнатные двери Родос, сантехника Roca, смесители Grohe. Частично теплый пол. Два инверторных кондиционера Купер хантер. Вторая входная стальная дверь. Электрофурнитура шнайдер. Начинался ремонт по курсу 27.2, закончился по 40-41. Оплата строителям составила около 35% от общей стоимости ремонта.
Забув уточнити: лише ремонт, без меблів та без побутової техніки. Без кондиціонера. Ремонт, 280дол на метр і з них 30% є оплатою ща роботу.
Не з епіцентру лише: Душова, замовлялась під мої розміри і плитка 52м. КВ.
В субботу произвел окончательный ремонт со строителями-отделочниками. Квартира новострой,67кв.м. От застройщика котел и батареи, м/п окна, стальная входная дверь и стяжка. Итоговая стоимость ремонта без мебели и техники - 335 долларов/кв.м. Материалы покупались в эпике, агромате, розетке, и пр. Не на все деньги, но выше среднего, думаю. Многое искал с акциями-скидками. Межкомнатные двери Родос, сантехника Roca, смесители Grohe. Частично теплый пол. Два инверторных кондиционера Купер хантер. Вторая входная стальная дверь. Электрофурнитура шнайдер. Начинался ремонт по курсу 27.2, закончился по 40-41. Оплата строителям составила около 35% от общей стоимости ремонта.
учитывая теперешние обстоятельства, то все остальное - легко потянет на 200 баксов на метр...
да, хорошо жить становится непозволительно дорохо (((
два місяци тому - 176 / 195 грн мішок наразі - 319 грн такий самій мішок
пісі. про інші позиції і їх ціни, а також відсутність дверей, бо власники різних папів карлів і так далі масову частину штовхали в кацапстан, і відповідно мали виробництва по різних харковах та херсонах - поближче до ринку збутту.
про те, чому раптом вони під вогнем не роблять двері - інша історія...
пісі 2. слухайте, а цікаво, власники тих папів карлі наразі де? в манако?
два місяци тому - 176 / 195 грн мішок наразі - 319 грн такий самій мішок
пісі. про інші позиції і їх ціни, а також відсутність дверей, бо власники різних папів карлів і так далі масову частину штовхали в кацапстан, і відповідно мали виробництва по різних харковах та херсонах - поближче до ринку збутту.
про те, чому раптом вони під вогнем не роблять двері - інша історія...
пісі 2. слухайте, а цікаво, власники тих папів карлі наразі де? в манако?
Нах тату Карла, ми в центрі в австрохаті ремонт робили ставили брюховицькі двері від Теслі, цілком не гірше.