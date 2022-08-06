Додано: Пон 29 сер, 2022 14:37

Успіх написав: vitaliian написав: умовно безпечний Захід умовно безпечний Захід

Привіт!

А як Ви прокоментуєте те, що я тішусь з того, що підписання Основного договору про власність мого смарту перенесли на весну наступного року? Привіт!А як Ви прокоментуєте те, що я тішусь з того, що підписання Основного договору про власність мого смарту перенесли на весну наступного року?

давайте объективно, положили вы 20куе на депозит, а банк вам говорит извините в срок вернуть не могу, верну в след.году. Со мной так сделал приват (что б не врать не помню в каком году), точнее вернуть депо смогли бы гривной или валютой но купюрами из мусорки и каждый день по капельке (с приноса в кассу).В случае с приматом меня устраивала высокая 9% ставка к тому же деньги на тот момент были не очень нужны. Имхо любое нарушение условий договора это трэш. Ладно у вас такая ситуация, а если жить негде, потеряли работу, переселенец и прочее?Когда авиакомпания отменяет рейс, она оплачивает пассажирам питание и отель до следующего рейса. Бывает неделю люди живут на шару. Это справедливо, а авиакомпании мотивированы не отменять рейсы.С застройщиками у нас хаос, кто порядочный выкручиваются, остальные пользуются моментом, чтобы бесплатно и безнаказанно пользоваться вашими деньгами. Допустим сидели бы вы в валюте до августа 2022 потом слили 20куе по 40 и запрыгнули на депозит 18% что имеем? 115 тыс грн в год. Вот ваш застройщик грабит вас примерно на эту сумму.На счёт экономии на комунальных надо смотреть договор. Некоторых инвесторов застройщик насильно цепляет к своему жэку, если такого нет осбб создается очень не скоро. Через годы. До этого находятся активисты, которые собирают с проживающих по 200-300 грн на вывоз мусора, уборку и освещение мопов.Почему только с проживающих? пока нет осбб все платежи, кто не проживает "добровольно" вас пошлет. Создание осбб тоже мероприятие добровольное, кто не проживает снова "добровольно" вас пошлёт. Я не знаю ни одного законного способа сбить с них деньги. Если бы ваш смарт был сдан, даю вам 99% гарантий что вы бы и так ничего не платили, ближайший год-два, пока не поставили подпись под коллективным договором осбб.По отоплению и лифту ситуация абсолютно идентичная, если денег и желания у проживающих достаточно, отопление с лифтом будут. Но если людей живёт мало, счета могут быть космическими. Кроме того, люди не спешат оформлять права собственности (есть такой парадокс) и вынудить их это делать по закону невозможно. У нас застройщик оформляет э/э на себя и продаёт людям втридорога, пока не оформят пс и не заключат догоров с рэс. Все равно многие платят годами по 5 грн кВт по ПС не оформляют! Экономят на переоформлении, налогах и платежах осбб.Если 50% квартир покупают под аренду или под инвестицию, не сложно предположить через сколькобудет заселён ваш давно сданный дом. То есть перенос сроков это не только перенос платежей за пустую квартиру, а по хорошему перенос возможности распоряжаться своим активом (делать ремонт, сдавать в аренду, поселить родителей/друзей/любовницу). Тяжело продавать квартиру в незаселенном доме. Документы это ещё не всё, что нужно покупателю. Может как раз старший сын подрастёт)