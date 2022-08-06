Додано: Пон 29 сер, 2022 14:37

Успіх написав: vitaliian написав: умовно безпечний Захід умовно безпечний Захід

Привіт!

А як Ви прокоментуєте те, що я тішусь з того, що підписання Основного договору про власність мого смарту перенесли на весну наступного року? Привіт!А як Ви прокоментуєте те, що я тішусь з того, що підписання Основного договору про власність мого смарту перенесли на весну наступного року?

давайте объективно, положили вы 20куе на депозит, а банк вам говорит извините в срок вернуть не могу, верну в след.году. Со мной так сделал приват (прямо перед национализацией), точнее вернуть депо смогли бы гривной или валютой но купюрами из мусорки и каждый день по капельке (с приноса в кассу).В случае с приматом меня устраивала высокая 9% ставка к тому же деньги на тот момент были не очень нужны. Имхо любое нарушение условий договора это трэш. Ладно у вас такая ситуация, а если жить негде, потеряли работу, переселенец и прочее?Когда авиакомпания отменяет рейс, она оплачивает пассажирам питание и отель до следующего рейса. Бывает неделю люди живут на шару. Это справедливо, а авиакомпании мотивированы не отменять рейсы.С застройщиками у нас хаос, кто порядочный выкручиваются, остальные пользуются моментом, чтобы бесплатно и безнаказанно пользоваться вашими деньгами. Допустим сидели бы вы в валюте до августа 2022 потом слили 20куе по 40 и запрыгнули на депозит 18% что имеем? 115 тыс грн в год. Вот ваш застройщик грабит вас примерно на эту сумму.На счёт экономии на комунальных надо смотреть договор. Некоторых инвесторов застройщик насильно цепляет к своему жэку, если такого нет осбб создается очень не скоро. Через годы. До этого находятся активисты, которые собирают с проживающих по 200-300 грн на вывоз мусора, уборку и освещение мопов. Внизу скрин с вайбера как раз от такого активиста.Почему только с проживающих? пока нет осбб все платежи, кто не проживает "добровольно" вас пошлет. (Но бывают что попадаются и порядочные соседи платят даже если не живут, особенно уборка и вывоз мусора, никто не хочет чтобы их квартира утонула в мусоре). Создание осбб - тоже мероприятие добровольное, кто не проживает снова "добровольно" вас пошлёт (поскольку понимает что придётся платить).Если бы ваш смарт был сдан, даю вам 99% гарантий, что вы бы и так ничего не платили, ближайший год может два, пока 51% жителей не поставили бы подпись под коллективным договором осбб.По отоплению и лифту ситуация идентичная, если денег и желания у проживающих достаточно - отопление с лифтом будут. Но если людей живёт мало, счета за обслуживание могут быть космическими.Кроме того, люди не спешат оформлять права собственности (есть и такой парадокс) вынудить их это делать. У нас застройщик оформляет э/э на себя и продаёт людям втридорога, пока те не оформят пс и не заключат договор с Ахметовым. И все равно многие платят годами по 5 грн кВт но ПС не оформляют! Экономят на переоформлении, налогах и платежах осбб. Соответственно если таких хитрецов большинство - осбб создать не получается. То есть все платежи - добровольные.Или если 50% квартир куплены под аренду / инвестицию, не сложно предположить через сколькобудет заселён ваш давно сданный дом. То есть перенос сроков это не только вишенка переноса платежей за пустую квартиру, а по хорошему перенос возможности распоряжаться своим активом (делать ремонт, сдавать в аренду, поселить родителей/друзей/любовницу). Вдобавок тяжело будет продавать квартиру в незаселенном доме если вы надумаете. Минусуйте 10% от рынка. Документы это ещё не всё, что нужно покупателю/арендатору. Нужно чтобы всё работало, мусор вывозился, тариф был 1,68, взнос в осбб (за смарт) 200-300 а не 500-1000 грн.Отдельная тема, не сданные но заселенные дома. Например застройщик судится или банкротится. Реальная жепа. Периодически пропадает свет, вода, отключается лифт (если он вообще работает), территория завалена строймусором, благоустройства нет, люди ходят перепрыгивая через мусор и лужи. Потому что на обслуживание дома нужны деньги, а когда дом не сдан их собрать абсолютно нереально. Мертвый актив. Ни жить, ни сдать ни продать. Может у вас как то иначе, но там где я живу всё происходит вот так.