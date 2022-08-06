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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 943944945946
Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 09:08

vitaliian
Тому я і неодноразово піднімав тут питання про важелі впливу на забудовників/як з ними боротись... - але, так ніхто толком і не знає/а можливо і немає таких важелів впливу/законів...

І, інколи ви кажете, що я наївний))
А як ви прокоментуєте пациків з клубу 50К(конвертаційні депо)
Коли я їм кричу, що не будьте такі наївні - а вони, як діти вірять, що їм дадуть халявну цукерку посмоктати)))

viewtopic.php?p=5480625#p5480625

І тут

viewtopic.php?p=5480896#p5480896

і ще тут
Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 09:23

  Успіх написав:vitaliian
Тому я і неодноразово піднімав тут питання про важелі впливу на забудовників/як з ними боротись... - але, так ніхто толком і не знає/а можливо і немає таких важелів впливу/законів...

І, інколи ви кажете, що я наївний))
А як ви прокоментуєте пациків з клубу 50К(конвертаційні депо)
Коли я їм кричу, що не будьте такі наївні - а вони, як діти вірять, що їм дадуть халявну цукерку посмоктати)))

viewtopic.php?p=5480625#p5480625

І тут

viewtopic.php?p=5480896#p5480896

і ще тут
Клуб 50к - валютные депозиты за гривну


Может дадут, а может и не дадут
Но это лучше, чем ждать очередной девал с полными штанами гривны
Пока что безналичный доллар себя показывал намного лучше, чем наличная или безналичная гривна
anduzenko
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