|
|
|
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 01 вер, 2022 09:08
vitaliian
Тому я і неодноразово піднімав тут питання про важелі впливу на забудовників/як з ними боротись... - але, так ніхто толком і не знає/а можливо і немає таких важелів впливу/законів...
І, інколи ви кажете, що я наївний))
А як ви прокоментуєте пациків з клубу 50К(конвертаційні депо)
Коли я їм кричу, що не будьте такі наївні - а вони, як діти вірять, що їм дадуть халявну цукерку посмоктати)))viewtopic.php?p=5480625#p5480625
І тутviewtopic.php?p=5480896#p5480896
і ще тутКлуб 50к - валютные депозиты за гривну
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 3843
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 143 раз.
- Подякували: 569 раз.
-
- Профіль
-
3
4
1
Додано: Чет 01 вер, 2022 09:23
Успіх написав:vitaliian
Тому я і неодноразово піднімав тут питання про важелі впливу на забудовників/як з ними боротись... - але, так ніхто толком і не знає/а можливо і немає таких важелів впливу/законів...
І, інколи ви кажете, що я наївний))
А як ви прокоментуєте пациків з клубу 50К(конвертаційні депо)
Коли я їм кричу, що не будьте такі наївні - а вони, як діти вірять, що їм дадуть халявну цукерку посмоктати)))viewtopic.php?p=5480625#p5480625
І тутviewtopic.php?p=5480896#p5480896
і ще тутКлуб 50к - валютные депозиты за гривну
Может дадут, а может и не дадут
Но это лучше, чем ждать очередной девал с полными штанами гривны
Пока что безналичный доллар себя показывал намного лучше, чем наличная или безналичная гривна
-
anduzenko
-
-
- Повідомлень: 81
- З нами з: 18.10.17
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 12 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|23067
|12705008
|
|
|6067
|3701683
|
Вів 30 сер, 2022 18:46
akurt
|
|6
|371271
|
Сер 10 сер, 2022 13:45
Bolt
|