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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 01 вер, 2022 09:08
vitaliian
Тому я і неодноразово піднімав тут питання про важелі впливу на забудовників/як з ними боротись... - але, так ніхто толком і не знає/а можливо і немає таких важелів впливу/законів...
І, інколи ви кажете, що я наївний))
А як ви прокоментуєте пациків з клубу 50К(конвертаційні депо)
Коли я їм кричу, що не будьте такі наївні - а вони, як діти вірять, що їм дадуть халявну цукерку посмоктати)))viewtopic.php?p=5480625#p5480625
І тутviewtopic.php?p=5480896#p5480896
і ще тутКлуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Додано: Чет 01 вер, 2022 09:23
Успіх написав:vitaliian
Тому я і неодноразово піднімав тут питання про важелі впливу на забудовників/як з ними боротись... - але, так ніхто толком і не знає/а можливо і немає таких важелів впливу/законів...
І, інколи ви кажете, що я наївний))
А як ви прокоментуєте пациків з клубу 50К(конвертаційні депо)
Коли я їм кричу, що не будьте такі наївні - а вони, як діти вірять, що їм дадуть халявну цукерку посмоктати)))viewtopic.php?p=5480625#p5480625
І тутviewtopic.php?p=5480896#p5480896
і ще тутКлуб 50к - валютные депозиты за гривну
Может дадут, а может и не дадут
Но это лучше, чем ждать очередной девал с полными штанами гривны
Пока что безналичный доллар себя показывал намного лучше, чем наличная или безналичная гривна
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anduzenko
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Додано: Суб 03 вер, 2022 11:30
Тож, поки їду на фронт(а дорога далеееека), то напишу пару слів по темі гілки...
То що там з цінами на нерухомість?
Тут писали, що ціни падають/ніхто не хоче бетон/що більшість зливає бетон і тікає закордон))
А я просив декілька посилань на олх/лун - щоб реально побачити падіння.
Так щось ніхто і не кинув пару посилань/пруфів з падінням цін
То може тепер хтось скине/напише тут?
Але ще б хотів додати - чи і особняки/приватні будинки в місті Лева є дешеві? Нехай без ремонту і з поганим дахом - але щоб дешеві? Є такі?
Щоб можна було добудувати поверх вверх і цоколь вниз)) - і зробити "орендний будинок на 4 сім'ї"
Брати ЦА з дітьми і тваринками, яку майже, всюди відфутболюють)) і рубати бабло #нєпадєцкі
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Додано: Чет 08 вер, 2022 19:01
Яка тишаааааааа)))
Що, "западенці" по Польщах, що й на форумах нема кому писати?)))))))
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Додано: Чет 08 вер, 2022 19:12
Успіх написав:
Яка тишаааааааа)))
Що, "западенці" по Польщах, що й на форумах нема кому писати?)))))))
утирают слёзы инвестициям в недвижимость
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vitaliian
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Додано: Чет 08 вер, 2022 19:17
Успіх написав:
Яка тишаааааааа)))
Що, "западенці" по Польщах, що й на форумах нема кому писати?)))))))
Яка Польща?! Корки у Львові, ще більші ніж до війни з ковідом! 😡
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Додано: Чет 08 вер, 2022 19:41
Bolt написав: Успіх написав:
Яка тишаааааааа)))
Що, "западенці" по Польщах, що й на форумах нема кому писати?)))))))
Яка Польща?! Корки у Львові, ще більші ніж до війни з ковідом! 😡
Ну, не всі встигли зайняти оборону за кордоном))) Багато хто і в наших краях осів.
Кажу, в Карпатах дуже важко/ледве стримують оборону в колибах і басейнах. Кажуть, народу там валом...
А Успіх, ще чогось дивувався, чого то справжньої ротації нема, а лише "заледве" відпускають у відпустки "по сімейних обставинах"?
А виходить, що просто дуууууже важко оборону втримувати в Карпатах)))
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