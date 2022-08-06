Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vitaliian Тому я і неодноразово піднімав тут питання про важелі впливу на забудовників/як з ними боротись... - але, так ніхто толком і не знає/а можливо і немає таких важелів впливу/законів...
І, інколи ви кажете, що я наївний)) А як ви прокоментуєте пациків з клубу 50К(конвертаційні депо) Коли я їм кричу, що не будьте такі наївні - а вони, як діти вірять, що їм дадуть халявну цукерку посмоктати)))
Успіх написав:vitaliian Тому я і неодноразово піднімав тут питання про важелі впливу на забудовників/як з ними боротись... - але, так ніхто толком і не знає/а можливо і немає таких важелів впливу/законів...
І, інколи ви кажете, що я наївний)) А як ви прокоментуєте пациків з клубу 50К(конвертаційні депо) Коли я їм кричу, що не будьте такі наївні - а вони, як діти вірять, що їм дадуть халявну цукерку посмоктати)))
Тож, поки їду на фронт(а дорога далеееека), то напишу пару слів по темі гілки...
То що там з цінами на нерухомість? Тут писали, що ціни падають/ніхто не хоче бетон/що більшість зливає бетон і тікає закордон)) А я просив декілька посилань на олх/лун - щоб реально побачити падіння. Так щось ніхто і не кинув пару посилань/пруфів з падінням цін То може тепер хтось скине/напише тут?
Але ще б хотів додати - чи і особняки/приватні будинки в місті Лева є дешеві? Нехай без ремонту і з поганим дахом - але щоб дешеві? Є такі? Щоб можна було добудувати поверх вверх і цоколь вниз)) - і зробити "орендний будинок на 4 сім'ї" Брати ЦА з дітьми і тваринками, яку майже, всюди відфутболюють)) і рубати бабло #нєпадєцкі
Успіх написав:Тож, поки їду на фронт(а дорога далеееека), то напишу пару слів по темі гілки...
То що там з цінами на нерухомість? Тут писали, що ціни падають/ніхто не хоче бетон/що більшість зливає бетон і тікає закордон)) А я просив декілька посилань на олх/лун - щоб реально побачити падіння. Так щось ніхто і не кинув пару посилань/пруфів з падінням цін То може тепер хтось скине/напише тут?
Але ще б хотів додати - чи і особняки/приватні будинки в місті Лева є дешеві? Нехай без ремонту і з поганим дахом - але щоб дешеві? Є такі? Щоб можна було добудувати поверх вверх і цоколь вниз)) - і зробити "орендний будинок на 4 сім'ї" Брати ЦА з дітьми і тваринками, яку майже, всюди відфутболюють)) і рубати бабло #нєпадєцкі
У місті Лева падіння, можливо, і не буде. К вам переехало много народу из центра и с востока. Перебазируются и производства. Вполне вероятно, многие там и останутся. Причём останутся, в основном, люди, у которых деньги есть. Так что будет спрос на жильё и, соответственно, вряд ли будет падение цен.
Успіх написав:Тож, поки їду на фронт(а дорога далеееека), то напишу пару слів по темі гілки...
То що там з цінами на нерухомість? Тут писали, що ціни падають/ніхто не хоче бетон/що більшість зливає бетон і тікає закордон)) А я просив декілька посилань на олх/лун - щоб реально побачити падіння. Так щось ніхто і не кинув пару посилань/пруфів з падінням цін То може тепер хтось скине/напише тут?
Але ще б хотів додати - чи і особняки/приватні будинки в місті Лева є дешеві? Нехай без ремонту і з поганим дахом - але щоб дешеві? Є такі? Щоб можна було добудувати поверх вверх і цоколь вниз)) - і зробити "орендний будинок на 4 сім'ї" Брати ЦА з дітьми і тваринками, яку майже, всюди відфутболюють)) і рубати бабло #нєпадєцкі
У місті Лева падіння, можливо, і не буде. К вам переехало много народу из центра и с востока. Перебазируются и производства. Вполне вероятно, многие там и останутся. Причём останутся, в основном, люди, у которых деньги есть. Так что будет спрос на жильё и, соответственно, вряд ли будет падение цен.