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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 943944945946
Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 09:08

vitaliian
Тому я і неодноразово піднімав тут питання про важелі впливу на забудовників/як з ними боротись... - але, так ніхто толком і не знає/а можливо і немає таких важелів впливу/законів...

І, інколи ви кажете, що я наївний))
А як ви прокоментуєте пациків з клубу 50К(конвертаційні депо)
Коли я їм кричу, що не будьте такі наївні - а вони, як діти вірять, що їм дадуть халявну цукерку посмоктати)))

viewtopic.php?p=5480625#p5480625

І тут

viewtopic.php?p=5480896#p5480896

і ще тут
Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 09:23

  Успіх написав:vitaliian
Тому я і неодноразово піднімав тут питання про важелі впливу на забудовників/як з ними боротись... - але, так ніхто толком і не знає/а можливо і немає таких важелів впливу/законів...

І, інколи ви кажете, що я наївний))
А як ви прокоментуєте пациків з клубу 50К(конвертаційні депо)
Коли я їм кричу, що не будьте такі наївні - а вони, як діти вірять, що їм дадуть халявну цукерку посмоктати)))

viewtopic.php?p=5480625#p5480625

І тут

viewtopic.php?p=5480896#p5480896

і ще тут
Клуб 50к - валютные депозиты за гривну


Может дадут, а может и не дадут
Но это лучше, чем ждать очередной девал с полными штанами гривны
Пока что безналичный доллар себя показывал намного лучше, чем наличная или безналичная гривна
anduzenko
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Повідомлення Додано: Суб 03 вер, 2022 11:30

Так ціни вже -20? - 30? -50% в доларах впали?))

Тож, поки їду на фронт(а дорога далеееека), то напишу пару слів по темі гілки...

То що там з цінами на нерухомість?
Тут писали, що ціни падають/ніхто не хоче бетон/що більшість зливає бетон і тікає закордон))
А я просив декілька посилань на олх/лун - щоб реально побачити падіння.
Так щось ніхто і не кинув пару посилань/пруфів з падінням цін :roll:
То може тепер хтось скине/напише тут?

Але ще б хотів додати - чи і особняки/приватні будинки в місті Лева є дешеві? Нехай без ремонту і з поганим дахом - але щоб дешеві? Є такі?
Щоб можна було добудувати поверх вверх і цоколь вниз)) - і зробити "орендний будинок на 4 сім'ї" :mrgreen:
Брати ЦА з дітьми і тваринками, яку майже, всюди відфутболюють)) і рубати бабло #нєпадєцкі :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 19:01

За крок до перевороту думок©

Яка тишаааааааа)))
Що, "западенці" по Польщах, що й на форумах нема кому писати?)))))))
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 19:12

  Успіх написав:Яка тишаааааааа)))
Що, "западенці" по Польщах, що й на форумах нема кому писати?)))))))
утирают слёзы инвестициям в недвижимость
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 19:17

  Успіх написав:Яка тишаааааааа)))
Що, "западенці" по Польщах, що й на форумах нема кому писати?)))))))

Яка Польща?! Корки у Львові, ще більші ніж до війни з ковідом! 😡
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 19:41

За крок до неймовірних думок©

  Bolt написав:
  Успіх написав:Яка тишаааааааа)))
Що, "западенці" по Польщах, що й на форумах нема кому писати?)))))))

Яка Польща?! Корки у Львові, ще більші ніж до війни з ковідом! 😡

Ну, не всі встигли зайняти оборону за кордоном))) Багато хто і в наших краях осів.
Кажу, в Карпатах дуже важко/ледве стримують оборону в колибах і басейнах. Кажуть, народу там валом...

А Успіх, ще чогось дивувався, чого то справжньої ротації нема, а лише "заледве" відпускають у відпустки "по сімейних обставинах"? :D

А виходить, що просто дуууууже важко оборону втримувати в Карпатах)))
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 23:18

  Успіх написав:Тож, поки їду на фронт(а дорога далеееека), то напишу пару слів по темі гілки...

То що там з цінами на нерухомість?
Тут писали, що ціни падають/ніхто не хоче бетон/що більшість зливає бетон і тікає закордон))
А я просив декілька посилань на олх/лун - щоб реально побачити падіння.
Так щось ніхто і не кинув пару посилань/пруфів з падінням цін :roll:
То може тепер хтось скине/напише тут?

Але ще б хотів додати - чи і особняки/приватні будинки в місті Лева є дешеві? Нехай без ремонту і з поганим дахом - але щоб дешеві? Є такі?
Щоб можна було добудувати поверх вверх і цоколь вниз)) - і зробити "орендний будинок на 4 сім'ї" :mrgreen:
Брати ЦА з дітьми і тваринками, яку майже, всюди відфутболюють)) і рубати бабло #нєпадєцкі :mrgreen:

У місті Лева падіння, можливо, і не буде.
К вам переехало много народу из центра и с востока. Перебазируются и производства. Вполне вероятно, многие там и останутся. Причём останутся, в основном, люди, у которых деньги есть. Так что будет спрос на жильё и, соответственно, вряд ли будет падение цен.

P.s. А кто такие "корки"?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 23:44

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

ЛАД написав:
P.s. А кто такие "корки"?
Мали на увазі "затори", просто часто роблять кальку з російських "пробок", але корок то тільки у пляшках, на дорогах - затори
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 06:16

  ЛАД написав:
  Успіх написав:Тож, поки їду на фронт(а дорога далеееека), то напишу пару слів по темі гілки...

То що там з цінами на нерухомість?
Тут писали, що ціни падають/ніхто не хоче бетон/що більшість зливає бетон і тікає закордон))
А я просив декілька посилань на олх/лун - щоб реально побачити падіння.
Так щось ніхто і не кинув пару посилань/пруфів з падінням цін :roll:
То може тепер хтось скине/напише тут?

Але ще б хотів додати - чи і особняки/приватні будинки в місті Лева є дешеві? Нехай без ремонту і з поганим дахом - але щоб дешеві? Є такі?
Щоб можна було добудувати поверх вверх і цоколь вниз)) - і зробити "орендний будинок на 4 сім'ї" :mrgreen:
Брати ЦА з дітьми і тваринками, яку майже, всюди відфутболюють)) і рубати бабло #нєпадєцкі :mrgreen:

У місті Лева падіння, можливо, і не буде.
К вам переехало много народу из центра и с востока. Перебазируются и производства. Вполне вероятно, многие там и останутся. Причём останутся, в основном, люди, у которых деньги есть. Так что будет спрос на жильё и, соответственно, вряд ли будет падение цен.

P.s. А кто такие "корки"?

https://www.babla.ru/%D0%BF%D0%BE%D0%BB ... 0%B9/korek
Bolt
 
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