ЛАД написав:Успіх написав:Тож, поки їду на фронт(а дорога далеееека), то напишу пару слів по темі гілки...
То що там з цінами на нерухомість?
Тут писали, що ціни падають/ніхто не хоче бетон/що більшість зливає бетон і тікає закордон))
А я просив декілька посилань на олх/лун - щоб реально побачити падіння.
Так щось ніхто і не кинув пару посилань/пруфів з падінням цін
То може тепер хтось скине/напише тут?
Але ще б хотів додати - чи і особняки/приватні будинки в місті Лева є дешеві? Нехай без ремонту і з поганим дахом - але щоб дешеві? Є такі?
Щоб можна було добудувати поверх вверх і цоколь вниз)) - і зробити "орендний будинок на 4 сім'ї"
Брати ЦА з дітьми і тваринками, яку майже, всюди відфутболюють)) і рубати бабло #нєпадєцкі
У місті Лева падіння, можливо, і не буде.
К вам переехало много народу из центра и с востока. Перебазируются и производства. Вполне вероятно, многие там и останутся. Причём останутся, в основном, люди, у которых деньги есть. Так что будет спрос на жильё и, соответственно, вряд ли будет падение цен.
Так ото ж!
А ще + по завершенні війни, військові і родичі загиблих воїнів - будуть мати трохи грошенят... і, доклавши свої попередні заощадження, або підкріпившись іпотекою - вийдуть на ринок нерухомості!
Тому, якщо і буде падіння, то максимум на 10-20% в доларі(і то, якщо курс долара ще підніметься)
Але, швидше будуть ціни +/- ті самі, або й невеликий ріст(на 5-10% в дол) після нашої перемоги.
Тож - то є Львів! - місто - не з простого тіста!©