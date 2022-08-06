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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 944945946947
Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 11:43

Львів - то вам не Київ!!! ;))))))))

  ЛАД написав:
  Успіх написав:Тож, поки їду на фронт(а дорога далеееека), то напишу пару слів по темі гілки...

То що там з цінами на нерухомість?
Тут писали, що ціни падають/ніхто не хоче бетон/що більшість зливає бетон і тікає закордон))
А я просив декілька посилань на олх/лун - щоб реально побачити падіння.
Так щось ніхто і не кинув пару посилань/пруфів з падінням цін :roll:
То може тепер хтось скине/напише тут?

Але ще б хотів додати - чи і особняки/приватні будинки в місті Лева є дешеві? Нехай без ремонту і з поганим дахом - але щоб дешеві? Є такі?
Щоб можна було добудувати поверх вверх і цоколь вниз)) - і зробити "орендний будинок на 4 сім'ї" :mrgreen:
Брати ЦА з дітьми і тваринками, яку майже, всюди відфутболюють)) і рубати бабло #нєпадєцкі :mrgreen:

У місті Лева падіння, можливо, і не буде.
К вам переехало много народу из центра и с востока. Перебазируются и производства. Вполне вероятно, многие там и останутся. Причём останутся, в основном, люди, у которых деньги есть. Так что будет спрос на жильё и, соответственно, вряд ли будет падение цен.

Так ото ж!
А ще + по завершенні війни, військові і родичі загиблих воїнів - будуть мати трохи грошенят... і, доклавши свої попередні заощадження, або підкріпившись іпотекою - вийдуть на ринок нерухомості!

Тому, якщо і буде падіння, то максимум на 10-20% в доларі(і то, якщо курс долара ще підніметься)
Але, швидше будуть ціни +/- ті самі, або й невеликий ріст(на 5-10% в дол) після нашої перемоги.

Тож - то є Львів! - місто - не з простого тіста!© :wink: :D
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 14:48

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Забудовник на рік свою ж УК запропонував/змусив підписати договір... - а тут щось, наче, інше балакають... :roll:
https://youtube.com/shorts/4G2DGXmCaE4?feature=share
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 19:58

  Успіх написав:Забудовник на рік свою ж УК запропонував/змусив підписати договір... - а тут щось, наче, інше балакають... :roll:
https://youtube.com/shorts/4G2DGXmCaE4?feature=share

Застройщик никогда не предложит вам осбб, это для него гемор, для любого решения надо собрать подписи 51% от общей жилой площади. Ревизионная комиссия будет требовать отчёт за деньги.

С жэком всё проще, ЖЭК что хочет то и мутит, совершенно не отчитываясь ни перед кем за деньги. При этом тарифы +/- одинаковые. Качество услуг зависит от желания их оказывать. В ирпенском Версале ЖЭК, все услуги - по высшему разряду, даже садовник есть. Во дворе постоянно трётся дворник. А есть такие осбб где собирают по 8 грн/м и только мусор вывозят раз в неделю. У меня в таком доме коммерция.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 13:35

Може ще хто не знає, що появилась дуже цікава гілочка)))

  Успіх написав:
  budivelnik написав:4 Чи багато тут присутніх вважає падіння націнки з 50-60% на доларовий товар - до 30-40% під час росту курсу на 50% - критичним?
Тобто гривнева ціна продажу залишилась незмінною під час війни на товар не першої необхідності?

Як то ви так рахували що у вас вийшло - "гривнева ціна продажу залишилась незмінною"?

І не з 50-60% на 30-40%, а з 60-80% на 30-40%! І це націнка в гривні!
А товар - доларовий і вже двічі зріс за 6міс. в доларі!(перший раз приблизно на 10-15% і другий раз теж десь так)

Тож, дістаємо ваш улюблений калькулятор і робимо підрахуя))
Наприклад, товар до першого подорожчання коштував 10дол.(по курсу 29) тобто 290грн - тож, після двох подорожчань(беремо по мінімуму) став коштувати 12дол.(по курсу 42) тобто 504грн!
Йдемо далі))
Коли товар коштував 290грн + накрутка 60% = 464грн(174грн дохід)
Тепер товар коштує 504грн(вже Карл!!!- дорожче, ніж пів року тому продавалось) + накрутка 30% = 655грн(151грн дохід) - вже помічаєте різницю?
Скажете - тюююю, всього лиш на 23грн менше заробляється, типу "не кретично"!
А отут я вже скажу грубо - нікуя!
Так як я казав, що каси +/- ті самі(а інколи і гірші) - але нехай... беремо ті самі каси:
Для простоти - за 2 вихідних дні пів року тому продавалось скажімо тих 10 речей по 464грн що = 4640грн(дохід 1740грн) і тепер каса - тих самих 4640грн!(дохід = куйня собача)

Ну, як вам математика?

Бізнес Долярчика/Успіха - поради
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 12:40

Новини з полонини!©))

Знайомий продав однху з ремонтом на Сихові(точно не пам'ятаю, де в нього вона була - на Кос-Анатольського, чи то на Коломийській) за 40К, а купив теж в тому районі на Скрипника(біля Царства Єгови) вбиту трьошку за 50К!

Ехххххх, може таки реально буде в мене шанс після війни купити(нехай навіть, на тому ж Сихові) вбитий особнячок за 40-50К?
Щоб надбудувати поверх зверху і вкопати цоколь вниз - зробивши "дохідний будинок" на 3-4сім'ї і запускати сім'ї з дітьми і тваринками - і #рубатибаблонєпадєцкі!!! :D
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 13:59

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Вот где-где, а во Львове недвига явно падать не будет в цене ) Повезло )
Andrey2512
 
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