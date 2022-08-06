Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Успіх написав:Тож, поки їду на фронт(а дорога далеееека), то напишу пару слів по темі гілки...
То що там з цінами на нерухомість? Тут писали, що ціни падають/ніхто не хоче бетон/що більшість зливає бетон і тікає закордон)) А я просив декілька посилань на олх/лун - щоб реально побачити падіння. Так щось ніхто і не кинув пару посилань/пруфів з падінням цін То може тепер хтось скине/напише тут?
Але ще б хотів додати - чи і особняки/приватні будинки в місті Лева є дешеві? Нехай без ремонту і з поганим дахом - але щоб дешеві? Є такі? Щоб можна було добудувати поверх вверх і цоколь вниз)) - і зробити "орендний будинок на 4 сім'ї" Брати ЦА з дітьми і тваринками, яку майже, всюди відфутболюють)) і рубати бабло #нєпадєцкі
У місті Лева падіння, можливо, і не буде. К вам переехало много народу из центра и с востока. Перебазируются и производства. Вполне вероятно, многие там и останутся. Причём останутся, в основном, люди, у которых деньги есть. Так что будет спрос на жильё и, соответственно, вряд ли будет падение цен.
Так ото ж! А ще + по завершенні війни, військові і родичі загиблих воїнів - будуть мати трохи грошенят... і, доклавши свої попередні заощадження, або підкріпившись іпотекою - вийдуть на ринок нерухомості!
Тому, якщо і буде падіння, то максимум на 10-20% в доларі(і то, якщо курс долара ще підніметься) Але, швидше будуть ціни +/- ті самі, або й невеликий ріст(на 5-10% в дол) після нашої перемоги.
Застройщик никогда не предложит вам осбб, это для него гемор, для любого решения надо собрать подписи 51% от общей жилой площади. Ревизионная комиссия будет требовать отчёт за деньги.
С жэком всё проще, ЖЭК что хочет то и мутит, совершенно не отчитываясь ни перед кем за деньги. При этом тарифы +/- одинаковые. Качество услуг зависит от желания их оказывать. В ирпенском Версале ЖЭК, все услуги - по высшему разряду, даже садовник есть. Во дворе постоянно трётся дворник. А есть такие осбб где собирают по 8 грн/м и только мусор вывозят раз в неделю. У меня в таком доме коммерция.
budivelnik написав:4 Чи багато тут присутніх вважає падіння націнки з 50-60% на доларовий товар - до 30-40% під час росту курсу на 50% - критичним? Тобто гривнева ціна продажу залишилась незмінною під час війни на товар не першої необхідності?
Як то ви так рахували що у вас вийшло - "гривнева ціна продажу залишилась незмінною"?
І не з 50-60% на 30-40%, а з 60-80% на 30-40%! І це націнка в гривні! А товар - доларовий і вже двічі зріс за 6міс. в доларі!(перший раз приблизно на 10-15% і другий раз теж десь так)
Тож, дістаємо ваш улюблений калькулятор і робимо підрахуя)) Наприклад, товар до першого подорожчання коштував 10дол.(по курсу 29) тобто 290грн - тож, після двох подорожчань(беремо по мінімуму) став коштувати 12дол.(по курсу 42) тобто 504грн! Йдемо далі)) Коли товар коштував 290грн + накрутка 60% = 464грн(174грн дохід) Тепер товар коштує 504грн(вже Карл!!!- дорожче, ніж пів року тому продавалось) + накрутка 30% = 655грн(151грн дохід) - вже помічаєте різницю? Скажете - тюююю, всього лиш на 23грн менше заробляється, типу "не кретично"! А отут я вже скажу грубо - нікуя! Так як я казав, що каси +/- ті самі(а інколи і гірші) - але нехай... беремо ті самі каси: Для простоти - за 2 вихідних дні пів року тому продавалось скажімо тих 10 речей по 464грн що = 4640грн(дохід 1740грн) і тепер каса - тих самих 4640грн!(дохід = куйня собача)
Знайомий продав однху з ремонтом на Сихові(точно не пам'ятаю, де в нього вона була - на Кос-Анатольського, чи то на Коломийській) за 40К, а купив теж в тому районі на Скрипника(біля Царства Єгови) вбиту трьошку за 50К!
Ехххххх, може таки реально буде в мене шанс після війни купити(нехай навіть, на тому ж Сихові) вбитий особнячок за 40-50К? Щоб надбудувати поверх зверху і вкопати цоколь вниз - зробивши "дохідний будинок" на 3-4сім'ї і запускати сім'ї з дітьми і тваринками - і #рубатибаблонєпадєцкі!!!
Успіх написав:Знайомий продав однху з ремонтом на Сихові(точно не пам'ятаю, де в нього вона була - на Кос-Анатольського, чи то на Коломийській) за 40К, а купив теж в тому районі на Скрипника(біля Царства Єгови) вбиту трьошку за 50К!
Ехххххх, може таки реально буде в мене шанс після війни купити(нехай навіть, на тому ж Сихові) вбитий особнячок за 40-50К? Щоб надбудувати поверх зверху і вкопати цоколь вниз - зробивши "дохідний будинок" на 3-4сім'ї і запускати сім'ї з дітьми і тваринками - і #рубатибаблонєпадєцкі!!!
Шаровик. Ми свою вбиту трьоху на Сихові, поруч зі Старим Шуваром купили в 2009-му за 51 кує. Але, що таке було 50 куе тоді і, що зараз. Тільки по інфляції в Америці, відсотків на 40-50 менше. Але з іншого боку вихователька у малої в приватному садку до того робила в Італії з чоловіком і купили трьошку на Сихові в 2007 році за 95куе.🤦♂️