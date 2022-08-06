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Успіх написав:Bolt Так вбитий в хлам)) з потрісканими стінами)) - де жили алкаші))) Невже й такі особняки менше 100К не опускаються?
Ок.Поруч з моїм Гаражним кооперативом(за психушкою), ділянка з непоганим особняком (на вскидку з 4 сотика землі) була продана за 120 кує. То десь роки чотири тому. Особняк знесли і вже побудували новий. Так, що занедбана будинки беруть під знос. Вартує лише земля.