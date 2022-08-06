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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 945946947948
Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 18:20

  Успіх написав:Bolt
Так вбитий в хлам)) з потрісканими стінами)) - де жили алкаші)))
Невже й такі особняки менше 100К не опускаються? :shock:

Ок.Поруч з моїм Гаражним кооперативом(за психушкою), ділянка з непоганим особняком (на вскидку з 4 сотика землі) була продана за 120 кує. То десь роки чотири тому. Особняк знесли і вже побудували новий. Так, що занедбана будинки беруть під знос. Вартує лише земля.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 18:48

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Bolt написав:Вартує лише земля

Вартує лише локація...
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 19:30

  Успіх написав:
  Bolt написав:Вартує лише земля

Вартує лише локація...

300 м від мене:
https://lun.ua/uk/%D0%B2%D1%83%D0%BB-%D ... 0%BD%D0%B0
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 20:35

Bolt
Поршна?
Відколи це Львів? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 20:43

  Успіх написав:Bolt
Поршна?
Відколи це Львів? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Я хотів показати, які ціни, а ви у Львові хочете за 50 к купити.
Пи Си. При совку троллейбус планували до Наварії пустити.
Bolt
 
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