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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 945946947948
Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 18:20

  Успіх написав:Bolt
Так вбитий в хлам)) з потрісканими стінами)) - де жили алкаші)))
Невже й такі особняки менше 100К не опускаються? :shock:

Ок.Поруч з моїм Гаражним кооперативом(за психушкою), ділянка з непоганим особняком (на вскидку з 4 сотика землі) була продана за 120 кує. То десь роки чотири тому. Особняк знесли і вже побудували новий. Так, що занедбана будинки беруть під знос. Вартує лише земля.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 18:48

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Bolt написав:Вартує лише земля

Вартує лише локація...
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 19:30

  Успіх написав:
  Bolt написав:Вартує лише земля

Вартує лише локація...

300 м від мене:
https://lun.ua/uk/%D0%B2%D1%83%D0%BB-%D ... 0%BD%D0%B0
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 20:35

Bolt
Поршна?
Відколи це Львів? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 20:43

  Успіх написав:Bolt
Поршна?
Відколи це Львів? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Я хотів показати, які ціни, а ви у Львові хочете за 50 к купити.
Пи Си. При совку троллейбус планували до Наварії пустити.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 12:56

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Буде дорожчати!© :)
Прогнозують ціни на наступний рік 1000-1300$/м2
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 12:57

  Bolt написав:
  Успіх написав:Bolt
Поршна?
Відколи це Львів? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Я хотів показати, які ціни, а ви у Львові хочете за 50 к купити.
Пи Си. При совку троллейбус планували до Наварії пустити.

Так от же є В МЕЖАХ міста! ;)
Думаю, якщо ретельно поритись в інеті, то і щось краще знайти можна))
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodaz ... PuFF7.html
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 13:17

  Успіх написав:
  Bolt написав:
  Успіх написав:Bolt
Поршна?
Відколи це Львів? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Я хотів показати, які ціни, а ви у Львові хочете за 50 к купити.
Пи Си. При совку троллейбус планували до Наварії пустити.

Так от же є В МЕЖАХ міста! ;)
Думаю, якщо ретельно поритись в інеті, то і щось краще знайти можна))
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodaz ... PuFF7.html

Щось вас весь час до колії тягне, приблизно 200 м як і на Левандівці.
Пи. Си. Останнім часом зауважив, що стало продаватися багато будинків по навколишніх селах. Просто відповідні банери по парканах висіть. Невже з кінцями повтікало стільки народа?! 🤷‍♂️
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 13:29

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Bolt написав:Останнім часом зауважив, що стало продаватися багато будинків по навколишніх селах. Просто відповідні банери по парканах висіть. Невже з кінцями повтікало стільки народа?! 🤷‍♂️

По навколишніх селах повтікали, а з міста - ні?)))
Бо по тій логіці(що "з кінцями повтікало стільки народа"), і в межах міста має бути купа занедбаних будинків по 50-60К ;)
Де ж вони? (низькі ціни) ? ;)
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