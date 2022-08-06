Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 21 вер, 2022 18:20
Успіх написав: Bolt
Так вбитий в хлам)) з потрісканими стінами)) - де жили алкаші)))
Невже й такі особняки менше 100К не опускаються?
Ок.Поруч з моїм Гаражним кооперативом(за психушкою), ділянка з непоганим особняком (на вскидку з 4 сотика землі) була продана за 120 кує. То десь роки чотири тому. Особняк знесли і вже побудували новий. Так, що занедбана будинки беруть під знос. Вартує лише земля.
Bolt
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Додано: Сер 21 вер, 2022 18:48
Bolt написав:
Вартує лише земля
Вартує лише локація...
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Додано: Сер 21 вер, 2022 19:30
Успіх написав: Bolt написав:
Вартує лише земля
Вартує лише локація...
300 м від мене:
https://lun.ua/uk/%D0%B2%D1%83%D0%BB-%D ... 0%BD%D0%B0
Bolt
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Додано: Сер 21 вер, 2022 20:43
Я хотів показати, які ціни, а ви у Львові хочете за 50 к купити.
Пи Си. При совку троллейбус планували до Наварії пустити.
Bolt
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Додано: Суб 24 вер, 2022 12:56
Буде дорожчати!©
Прогнозують ціни на наступний рік 1000-1300$/м2
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Додано: Суб 24 вер, 2022 12:57
Bolt написав:
Я хотів показати, які ціни, а ви у Львові хочете за 50 к купити.
Пи Си. При совку троллейбус планували до Наварії пустити.
Так от же є В МЕЖАХ міста!
Думаю, якщо ретельно поритись в інеті, то і щось краще знайти можна))
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodaz ... PuFF7.html
Успіх
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Додано: Суб 24 вер, 2022 13:17
Успіх написав: Bolt написав:
Я хотів показати, які ціни, а ви у Львові хочете за 50 к купити.
Пи Си. При совку троллейбус планували до Наварії пустити.
Так от же є В МЕЖАХ міста!
Думаю, якщо ретельно поритись в інеті, то і щось краще знайти можна))
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodaz ... PuFF7.html
Щось вас весь час до колії тягне, приблизно 200 м як і на Левандівці.
Пи. Си. Останнім часом зауважив, що стало продаватися багато будинків по навколишніх селах. Просто відповідні банери по парканах висіть. Невже з кінцями повтікало стільки народа?! 🤷♂️
Bolt
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Додано: Суб 24 вер, 2022 13:29
Bolt написав:
Останнім часом зауважив, що стало продаватися багато будинків по навколишніх селах. Просто відповідні банери по парканах висіть. Невже з кінцями повтікало стільки народа?! 🤷♂️
По навколишніх селах повтікали, а з міста - ні?)))
Бо по тій логіці(що "з кінцями повтікало стільки народа"), і в межах міста має бути купа занедбаних будинків по 50-60К
Де ж вони? (низькі ціни) ?
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