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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 946947948949
Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 16:32

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Нарешті починають робити з ремонтом - давно пора було!

Але ж де?! ДЕ, плять???!)))
https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-park-sid ... 0%BA%D0%B0
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  #<1 ... 946947948949
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