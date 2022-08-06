Але ж де?! ДЕ, плять???!)))
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 25 вер, 2022 16:32
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Нарешті починають робити з ремонтом - давно пора було!
Але ж де?! ДЕ, плять???!)))
Додано: Нед 02 жов, 2022 10:27
Все буде добре! Все буде УСПІХ!©®™
Ну, на моменті, аналогічні смарти, як мій коштують 1 200 000грн
Залишилось лише дочекатись, коли пороблять ремонти і виставлять в оренду - щоб дізнатись ціни на оренду.
п.с.
Нагадую - купівля смарту 27м2 мені обійшлась в 450грн, або 16Кдол по тодішньому курсу
Додано: Нед 02 жов, 2022 17:27
Так там однокімнатна квартира с кухнею 5 кв м. У вас смарт.
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