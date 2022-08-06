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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 946947948949
Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 16:32

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Нарешті починають робити з ремонтом - давно пора було!

Але ж де?! ДЕ, плять???!)))
https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-park-sid ... 0%BA%D0%B0
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 10:27

Все буде добре! Все буде УСПІХ!©®™

Ну, на моменті, аналогічні смарти, як мій коштують 1 200 000грн
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodaz ... PwHl9.html
Залишилось лише дочекатись, коли пороблять ремонти і виставлять в оренду - щоб дізнатись ціни на оренду.

п.с.
Нагадую - купівля смарту 27м2 мені обійшлась в 450грн, або 16Кдол по тодішньому курсу ;)
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 17:27

  Успіх написав:Ну, на моменті, аналогічні смарти, як мій коштують 1 200 000грн
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodaz ... PwHl9.html
Залишилось лише дочекатись, коли пороблять ремонти і виставлять в оренду - щоб дізнатись ціни на оренду.

п.с.
Нагадую - купівля смарту 27м2 мені обійшлась в 450грн, або 16Кдол по тодішньому курсу ;)

Так там однокімнатна квартира с кухнею 5 кв м. У вас смарт.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 20:04

Bolt
Де ви там побачили відокремлену кухню???
Це с/в :mrgreen:

В мене +/- аналогічне планування
Успіх
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 20:37

  Успіх написав:Bolt
Де ви там побачили відокремлену кухню???
Це с/в :mrgreen:

В мене +/- аналогічне планування

Правий стовпчик пише-площа кухні 5 кв.м.Чи під кухнею слід розуміти санвузол😎.
Пи. Си. Доречі на свою двушку підтянув оренду до 7 кг. Хоча, якби перездавав,,думаю можна було би брати 8,5-9 кг. З роботою дупа треба за щось існувати. 😟
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 20:44

  Bolt написав:
  Успіх написав:Bolt
Де ви там побачили відокремлену кухню???
Це с/в :mrgreen:

В мене +/- аналогічне планування

Правий стовпчик пише-площа кухні 5 кв.м.Чи під кухнею слід розуміти санвузол😎.
Пи. Си. Доречі на свою двушку підтянув оренду до 7 кг. Хоча, якби перездавав,,думаю можна було би брати 8,5-9 кг. З роботою дупа треба за щось існувати. 😟

Там на другій фотці є планування - то гляньте і все зрозумієте))

З офіційною роботою - дупа?
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  #<1 ... 946947948949
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