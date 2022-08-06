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Успіх написав:Bolt Де ви там побачили відокремлену кухню??? Це с/в
В мене +/- аналогічне планування
Правий стовпчик пише-площа кухні 5 кв.м.Чи під кухнею слід розуміти санвузол😎. Пи. Си. Доречі на свою двушку підтянув оренду до 7 кг. Хоча, якби перездавав,,думаю можна було би брати 8,5-9 кг. З роботою дупа треба за щось існувати. 😟
Успіх написав:Bolt Де ви там побачили відокремлену кухню??? Це с/в
В мене +/- аналогічне планування
Правий стовпчик пише-площа кухні 5 кв.м.Чи під кухнею слід розуміти санвузол😎. Пи. Си. Доречі на свою двушку підтянув оренду до 7 кг. Хоча, якби перездавав,,думаю можна було би брати 8,5-9 кг. З роботою дупа треба за щось існувати. 😟
Там на другій фотці є планування - то гляньте і все зрозумієте))
Успіх написав:Bolt Де ви там побачили відокремлену кухню??? Це с/в
В мене +/- аналогічне планування
Правий стовпчик пише-площа кухні 5 кв.м.Чи під кухнею слід розуміти санвузол😎. Пи. Си. Доречі на свою двушку підтянув оренду до 7 кг. Хоча, якби перездавав,,думаю можна було би брати 8,5-9 кг. З роботою дупа треба за щось існувати. 😟
Там на другій фотці є планування - то гляньте і все зрозумієте))
І все таки - від липня (якщо не помиляюсь) і до тепер, вже б мали позавершувати ремонти і повиставляти в оренду з першої черги Ріелсіті?! Чи то, якраз дозавершують, і вже цього місяця можемо побачити "перші ластівки"?
Якщо хтось десь натрапить на оренду смарта з цього ЖК - обов'язково кидайте сюди!
Там Макса на Київській гілці підколюють за його плінтуса...(через сьогоднішні події) То, може і в нас почнуть продавати вбиті особняки в нормальній локації пА50-60Кдол.? Невже, ті що осіли за кордоном - не захочуть "скинути свій бетонний тягар" за недорого?
Успіх написав:Там Макса на Київській гілці підколюють за його плінтуса...(через сьогоднішні події) То, може і в нас почнуть продавати вбиті особняки в нормальній локації пА50-60Кдол.? Невже, ті що осіли за кордоном - не захочуть "скинути свій бетонний тягар" за недорого?
Думаю ні, Львів занадто далеко від бойових дій. За 100 тис. можливо, це вже щось.