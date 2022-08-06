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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 947948949950
Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 16:15

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Хомякоид написав:Що там у Львові, кажуть світла не має ?

Мої кажуть, що так, були перебої зі світлом.
Зараз світло є.
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 17:27

  Хомякоид написав:
  Успіх написав:Там Макса на Київській гілці підколюють за його плінтуса...(через сьогоднішні події)
То, може і в нас почнуть продавати вбиті особняки в нормальній локації пА50-60Кдол.?
Невже, ті що осіли за кордоном - не захочуть "скинути свій бетонний тягар" за недорого?


Думаю ні, Львів занадто далеко від бойових дій.
За 100 тис. можливо, це вже щось.

Що там у Львові, кажуть світла не має ?

Попали в підстанцію біля Львова, о першій світло включили, принаймні в мому селі.
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