Мої кажуть, що так, були перебої зі світлом.
Зараз світло є.
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Додано: Пон 10 жов, 2022 16:15
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Додано: Пон 10 жов, 2022 17:27
Попали в підстанцію біля Львова, о першій світло включили, принаймні в мому селі.
Додано: Вів 11 жов, 2022 17:32
У мене не було ні електрики, ні мобільного зв"язку ні інтернету відповідно до 20.00. Добре хоч воду не відключали вчора. Сьогодні все в нормі. Завтра збираюся на Казервальті погуляти. ЗОЛОТА ОСІНЬ...КРАСА)
Додано: Вів 18 жов, 2022 10:25
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Слідкуйте за виставленням смартів в оренду в Ріелсіті
Дуже цікаво, чи справдяться мої пророчі слова - "7Кгрн/міс за оренду смарта - як з куща!"© - чи буде 8-9-10К
Додано: Пон 24 жов, 2022 13:53
ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))
А тим часом крани крутяться, мій смарт - будується)) щоб я міг отримувати з його оренди 7К/міс, як з куща!©
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