RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 947948949950
Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 16:15

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Хомякоид написав:Що там у Львові, кажуть світла не має ?

Мої кажуть, що так, були перебої зі світлом.
Зараз світло є.
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4096
З нами з: 18.03.21
Подякував: 167 раз.
Подякували: 656 раз.
 
Профіль
3
6
1
Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 17:27

  Хомякоид написав:
  Успіх написав:Там Макса на Київській гілці підколюють за його плінтуса...(через сьогоднішні події)
То, може і в нас почнуть продавати вбиті особняки в нормальній локації пА50-60Кдол.?
Невже, ті що осіли за кордоном - не захочуть "скинути свій бетонний тягар" за недорого?


Думаю ні, Львів занадто далеко від бойових дій.
За 100 тис. можливо, це вже щось.

Що там у Львові, кажуть світла не має ?

Попали в підстанцію біля Львова, о першій світло включили, принаймні в мому селі.
Bolt
 
Повідомлень: 1349
З нами з: 09.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 17:32

  Успіх написав:
  Хомякоид написав:Що там у Львові, кажуть світла не має ?

Мої кажуть, що так, були перебої зі світлом.
Зараз світло є.

У мене не було ні електрики, ні мобільного зв"язку ні інтернету відповідно до 20.00. Добре хоч воду не відключали вчора. Сьогодні все в нормі. Завтра збираюся на Казервальті погуляти. ЗОЛОТА ОСІНЬ...КРАСА)
roberto dark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 979
З нами з: 04.06.19
Подякував: 239 раз.
Подякували: 231 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 10:25

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Слідкуйте за виставленням смартів в оренду в Ріелсіті ;)
Дуже цікаво, чи справдяться мої пророчі слова - "7Кгрн/міс за оренду смарта - як з куща!"© - чи буде 8-9-10К :shock: :D
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4096
З нами з: 18.03.21
Подякував: 167 раз.
Подякували: 656 раз.
 
Профіль
3
6
1
Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 13:53

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))

А тим часом крани крутяться, мій смарт - будується)) щоб я міг отримувати з його оренди 7К/міс, як з куща!© :D
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4096
З нами з: 18.03.21
Подякував: 167 раз.
Подякували: 656 раз.
 
Профіль
3
6
1
Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 19:52

  Успіх написав:А тим часом крани крутяться, мій смарт - будується)) щоб я міг отримувати з його оренди 7К/міс, як з куща!© :D

Як же він крутиться ( хіба що від вітру), коли в країні майже немає електрики? До речі чули новину, що Україні прийдеться купувати її в ЄС по набагато дорожчим цінам бо на сьогодні 40% власної енергетичної інфраструктури знищено психічно хворим кремлівським карликом.
P.S. Яке там у вас долярику опалення? Чи не електричне часом? ) Краще би притримали свої долярчики під подушкою, авось купили би в післявійськовий час за цю сумму, може щось навіть краще і здане в експлуатацію.
roberto dark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 979
З нами з: 04.06.19
Подякував: 239 раз.
Подякували: 231 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 947948949950
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 616, 617, 618
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 09:24
6175 4573892
Переглянути останнє повідомлення
Нед 23 жов, 2022 20:34
akurt
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2313, 2314, 2315
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23143 13756587
Переглянути останнє повідомлення
Нед 23 жов, 2022 18:41
ihorkyiv
Ціни на нерухомість Одеси. Які перспективи?
elvirakirilenko90 » Суб 06 сер, 2022 13:52
6 371983
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 сер, 2022 13:45
Bolt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Мотор-Банк (27)
24.10.2022 21:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron